Bitcoin Google aramalarında son 13 ayın zirvesinde

Dijital ekonomi uzmanı Erkan Öz, Google aramalarının artması ya da azalmasının Bitcoin fiyatını etkileyen en önemli öncü göstergeler arasında düşünüldüğünü ifade etti.

Bitcoin fiyatı Aralık 2018’de 3150 dolar ile dip yaptıktan sonra geçen hafta 8000 doların üzerine sıçramıştı. 17 Mayıs’ta 7000 dolarlara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 7897 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Erkan Öz, son yaşanan fiyat hareketleri arkasında esasen New York’ta düzenlenen Consensus Konferansı olduğunu düşündüğünü anlattı ve ekledi:

"Geçmiş yıllarda Bitcoin fiyatının New York’ta düzenlenen Blockchain Haftası ve Consensus Kripto Para Konferansı’na doğru yaklaşılırken ve bu etkinlikler sırasında yükseldiğini ve etkinliklerin bitişinin ardından düştüğünü gözlemlemiştik. Bu yıl da aynı durum gerçekleşti."

Google aramalarının artmasının Bitcoin fiyatını yükselten bir başka etken olabileceğini de aktaran Erkan Öz, "Yalnız bu çift taraflı da işleyebilen bir ilişki, Fiyatın hızlı artışı aramaların yükselmesini de tetikleyebiliyor" diye konuştu.