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Bitcoin Google aramalarında son 13 ayın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bitcoin kelimesi Google aramalarında son 13 ayın en yüksek düzeyine tırmandı. Google Trends verilerine göre Bitcoin kelimesinin dünyanın en büyük arama motoru Google'da aranma oranı 1 Nisan 2018’de ulaştığı düzeyi 19 Mayıs 2019'da geride bıraktı.

Bitcoin Google aramalarında son 13 ayın zirvesinde

Dijital ekonomi uzmanı Erkan Öz, Google aramalarının artması ya da azalmasının Bitcoin fiyatını etkileyen en önemli öncü göstergeler arasında düşünüldüğünü ifade etti.

Bitcoin fiyatı Aralık 2018’de 3150 dolar ile dip yaptıktan sonra geçen hafta 8000 doların üzerine sıçramıştı. 17 Mayıs’ta 7000 dolarlara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 7897 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Erkan Öz, son yaşanan fiyat hareketleri arkasında esasen New York’ta düzenlenen Consensus Konferansı olduğunu düşündüğünü anlattı ve ekledi:

"Geçmiş yıllarda Bitcoin fiyatının New York’ta düzenlenen Blockchain Haftası ve Consensus Kripto Para Konferansı’na doğru yaklaşılırken ve bu etkinlikler sırasında yükseldiğini ve etkinliklerin bitişinin ardından düştüğünü gözlemlemiştik. Bu yıl da aynı durum gerçekleşti."

Google aramalarının artmasının Bitcoin fiyatını yükselten bir başka etken olabileceğini de aktaran Erkan Öz, "Yalnız bu çift taraflı da işleyebilen bir ilişki, Fiyatın hızlı artışı aramaların yükselmesini de tetikleyebiliyor" diye konuştu.

Öz, Bitcoin fiyatının sene başından beri yükselmesinin bir başka önemli nedeninin de kurumsal yatırımcıların gittikçe artan ilgisi olduğunu sözlerine ekledi

Crypto Currency News haber sitesi ise Google’da Bitcoin aramalarının yükselmesinin ana sebebi olarak Amerika’nın en büyük televizyon kanallarından CBS'te yayınlanan "60 Minutes" programının son bölümünde kripto paralara ve Bitcoine odaklanmasını gösterdi. Program yaklaşık 7.9 milyon kişi tarafından seyredildi.

Google Trends verilerine göre ise dünyada Bitcoin kelimesinin aranma oranları en çok Güney Afrika, Hollanda, Slovenya, Avusturya ve Nijerya gibi ülkelerde yükseldi.

KAYNAK:DHA

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Bitcoin google aramaları Google Trends

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