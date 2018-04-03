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Bitcoin için korkutan tahmin!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

İsviçreli profesörlerin yaptığı araştırmaya Bitcoin’in pazar değeri yıl sonundan önce üçte bir oranında azalacak.

Bitcoin için korkutan tahmin!

Yeni Bitcoin kullanıcılarının artışının yavaşladığına dikkat çeken İsviçreli araştırmacılar, Metcalfe yasası gereğince kripto paranın piyasa değerinin eskisi kadar hızlı büyüyemeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl değerini 13 kat artıran Bitcoin, bu yılın ilk üç ayında ise yüzde 50 değer kaybetti. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu haftaya ise 7 bin dolar seviyesinde işlem görerek başladı.

ETH Zurich profesörlerinden Spencer Wheatley ve Didier Sornette, 16 Mart’ta yayınladıkları araştırmada, Bitcoin’in piyasa değerinin yıl sonuna kadar 77 milyar dolara kadar gerileyeceğini öngördü. Uzmanlar, haftaya 118 milyar dolar piyasa değeriyle başlayan kripto paranın, değerinden 41 milyar doların silineceğini, neredeyse yüzde 35 oranında değer kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.

Analiz, spekülatif balonların geleceğini öngörmekte kullanılan ‘Log-Periodic Power Law Singularity’ adı verilen bir matematiksel modele dayanıyor.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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