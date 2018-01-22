FİNANS

Bitcoin için son uyarı: Her an çökebilir

22 Ocak 2018 10:05

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller'den kripto para birimi Bitcoin yatırımcılarını korkutacak bir açıklama geldi. Bitcoin'in gerçek bir değere sahip olmadığını savunan Shiller, ''Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir.'' dedi

Bitcoin için son uyarı: Her an çökebilir
Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediği sürece Bitcoin'in gerçek değere sahip olmayacağını savundu.
 
CNBC'ye konuşan Ekonomist Shiller, "Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı var" dedi.
 
"HOLLANDA'DA YAŞANAN LALE ÇILGINLIĞI'NI HATIRLATIYOR"
 
"Mevcut durum bana, 1640'lı yıllarda Hollanda'da yaşanan Lale Çılgınlığı'nı hatırlatıyor" diyen Shiller, "Biz halen lale için para ödüyoruz ve bazen fazla para ödüyoruz. Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir" diye ekledi.Lale Çılgınlığı, Hollanda'da lale soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip çöküşe geçtiği ve büyük ekonomik krize yol açtığı (1636-1637) döneme verilen isim.
 
Bitcoin, geçtiğimiz aralık ayında 20 bin dolarlık düzeyi gördükten sonra geçtiğimiz haftalarda aniden ucuzlamaya başladı. Halihazırda 12.500 dolar düzeyinde işlem görüyor
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 17 Oy
    Nobel ödülüm yok, ekonomist falan da değilim, sade bir vatandaşım. Dolar çökecek ama bu 100 yılda sürebilir 200 yılda. :)
    CEVAP VER
  • 16 Oy
    başlık her an çökebilir... içerik ise o ana kadar çok uzun zaman hatta 100 yıl da sürebilir.. :DDDD
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    100 yıl içinde her an çökebilir demiş. İyi tahmin 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. O kadar uzun sürede kıyamette kopabilir haberin olsun.
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    YÜZYIL SONRA ÇOKME İHTİMALİ VARMIŞ, NE KONUŞUYOSUN O ZAMAN. YÜZYILA KİM ÖLE KİM KALA..SEN YAŞICANMI?BİZ YAŞICAZMI.. YÜZYIL ÖNCE TELEFON BİLE YOKTU..ŞİMDİ UZAYDA FİNK ATIYORUZ.. SIRF SPEKÜLASYON BAŞKA BİŞEY DEĞİL.. BİDE GİDİP BUNU SAYFA DOLDURMAK İÇİN HABER YAPIYOLAR..Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller,BUNU BİLMEK İÇİN NOBEL ÖDÜLÜ ALMAYA GEREK YOK. SANA BOŞUNA ÖDÜL VERMİŞLER.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın