Bitcoin iki ay sonra 8,000 doların üzerinde

Toplam 12,045 piyasada işlem gören 1,664 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.79’luk bir artışla 8,209 dolara yükseldi ve 140 milyar 937 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.3’ünü oluşturdu.

Piyasada sabah saatlerinde görülen dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.60 ve 0.69 ile yalnızca Cardano ve IOTA geriledi.

En yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte 42’si artarken yüzde 21.49 ile en çok 61’inci sıradaki Bitcoin Private’da görüldü.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 297 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar 858 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.79

Ethereum yüzde 2.06

Ripple yüzde 0.15

Bitcoin Cash yüzde 5.15

EOS yüzde 1.53

Stellar yüzde 2.72

Litecoin yüzde 2.96

Tether yüzde 0.06 artarken

Cardano yüzde 0.60

IOTA yüzde 0.69 düştü.



