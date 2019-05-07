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Bitcoin yılın rekor düzeyi 5,963 doları gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kripto para birimleri piyasasında kurumsal gelişmeler ve tepki alımlarının etkisiyle Bitcoin, 5,963 dolar ile yılın rekor düzeyini gördükten sonra 5,928 dolara döndü.

Bitcoin yılın rekor düzeyi 5,963 doları gördü

ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolar değerinde Çin ürününe uygulanan yüzde 10’luk ek gümrük vergisinin Cuma günü yüzde 25’e yükseleceğini açıklamasının ardından küresel hisse senedi piyasalarında görülen dalgalanmalar kripto para birimleri piyasasına da yansıdı. Pazartesi günü en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş eğiliminin ardından Bloomberg Fidelity Investment’ın müşterilerine kripto para emaneti hizmeti veren dijital varlık platformu Fidelity Digital Assets’in yakında kripto para ticareti hizmeti de vereceğini öne sürdü.

Fidelity’nin kurumsal kripto para yatırımının gelecek dönemde artacağına ilişkin raporunun ardından, söz konusu gelişme ve tepki alımlarının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, TSİ 06:44’de yılın rekor düzeyi olan 5,963 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.85 artışla 5,928 dolara döndü. Ayrıca Bitcoin, 104 milyar 862 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,156 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.67 ve yüzde 0.31 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Tether düştü. Coindesk’in ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Ethereum bazlı teslim edilmeyen vadeli işlemleri onaylayacağına ilişkin haberinin ardından piyasanın en yüksek hacimli ikinci birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 10.40 artışla 177.99 dolardan işlem gördü.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 84’ü yükselirken, söz konusu artışa yüzde 15.70 ile 37’nci sıradaki Chainlink öncülük etti. Söz konusu artışın ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 4.4 artışla 188 milyar 228 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 56 milyar 50 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.85

2.Ethereum yüzde 10.40

3.Ripple yüzde 1.81

4.Bitcoin Cash yüzde 3.22

5.Litecoin yüzde 4.86

6.EOS yüzde 4.53

9.Stellar yüzde 0.88

10.Cardano yüzde 4.27 yükselirken

7.Binance Coin yüzde 0.67

8.Tether yüzde 0.31 düştü. (Grafik)

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin Kripto Para ABD Başkanı Donald Trump

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