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Bitcoin yılın rekor düzeyini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, piyasada görülen dalgalanmaların ardından yılın en yüksek düzeyi olan 8,846 doları gördükten sonra, 8,725 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin yılın rekor düzeyini gördü

Kripto para birimlerine ilişkin yeni açıklamalar ve küresel gelişmelerin ardından piyasada görülen dalgalanma yerini artışa bıraktı. Geçen hafta medyada yer alan haberlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook’un “GlobalCoin” isimli kendi kripto para birimi için aralarında yatırımcı Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’nin yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlarla görüştüğü öne sürülmüştü. Facebook’un söz konusu kripto para birimini 2020 yılında piyasaya sürmesinin beklendiğini belirtildi.

Facebook’un yanında Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası kullanım için “altına dayalı” bir kripto para biriminin oluşturulmasını inceleyeceği açıklandı. Coindesk’te yer ala haberde Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina “Karşılıklı ödemeler için elbette altına dayalı kripto para teklifinizi inceleyeceğiz; ancak, benim görüşüme göre uluslararası ödemeleri milli para birimleri ile gerçekleştirmek daha önemli" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasada Pazar günü görülen artış eğiliminin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.09 artışla 8,725 dolara yükseldi ve 154 milyar 661 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,209 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 86’sı yükselirken, söz konusu artışa son 24 saatte yüzde 39.11 ile 91’inci sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 12.44 ile Litecoin yükselirken, artışın etkisiyle piyasa hacmi 270 milyar dolar düzeyine yaklaştı. Piyasa hacmi son 24 saatte 21 milyar dolara denk gelen yüzde 8.4 artışla 269 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 90 milyar 998 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 9.09

Ethereum yüzde 7.82

Ripple yüzde 7.80

Bitcoin Cash yüzde 9.60

Litecoin yüzde 12.44

EOS yüzde 9.81

Binance Coin yüzde 1.18

Tether yüzde 0.68

Stellar yüzde 6.94

Cardano yüzde 6.98 yükseldi. (Grafik)


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