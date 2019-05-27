Bitcoin yılın rekor düzeyini gördü

Kripto para birimlerine ilişkin yeni açıklamalar ve küresel gelişmelerin ardından piyasada görülen dalgalanma yerini artışa bıraktı. Geçen hafta medyada yer alan haberlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook’un “GlobalCoin” isimli kendi kripto para birimi için aralarında yatırımcı Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’nin yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlarla görüştüğü öne sürülmüştü. Facebook’un söz konusu kripto para birimini 2020 yılında piyasaya sürmesinin beklendiğini belirtildi.

Facebook’un yanında Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası kullanım için “altına dayalı” bir kripto para biriminin oluşturulmasını inceleyeceği açıklandı. Coindesk’te yer ala haberde Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina “Karşılıklı ödemeler için elbette altına dayalı kripto para teklifinizi inceleyeceğiz; ancak, benim görüşüme göre uluslararası ödemeleri milli para birimleri ile gerçekleştirmek daha önemli" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasada Pazar günü görülen artış eğiliminin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.09 artışla 8,725 dolara yükseldi ve 154 milyar 661 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.3’ünü oluşturdu.