FİNANS

Bitcoin 7 bin doların altına geriledi

30 Mart 2018 10:39

Yatırımcıların yeni gözdesi Bitcoin'deki dalganmalar devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı 7 bin doların altına geriledi.

Bitcoin 7 bin doların altına geriledi

 itcoin, 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Analistler, Bitcoin'de yaşanan düşüşün ABD'de vergi beyannamesi vermek için belirlenen son tarihin yaklaşması ile ilgili olabileceğini belirtiyor. ABD’de kripto para yatırımcılarının da vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunuyor.

 
Bitcoin geçtiğimiz yaptığı rallinin ardından, kripto para piyasasına yönelik düzenlemeler ve arka arkaya gelen reklam yasakları nedeniyle düşüşe geçmişti. Son yaşanan düşüşte vergi beyannamesi zorunluluğunun yanı sıra borsalardaki teknoloji şirketlerinde görülen düşüşün de etkisinin de olduğu kaydediliyor.
 
 
Bitcoin dün gece 6 bin 679 dolara kadar gerileyerek 6 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bir haftada yaşanan fiyat düşüşü yüzde 29'a ulaşırken, yılbaşında bu yana yüzde 50 değer kaybı meydana geldi.
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