Bitkisel üretim istatistikleri açıklandı

Bitkisel üretim 2019’da bir önceki yıla göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; üretim miktarları, 2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Üretim miktarları 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,02 oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 5 oranında azalarak 19 milyon ton, arpa üretimi yüzde 8,6 oranında artarak 7,6 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 3,1 oranında azalarak 310 bin ton, yulaf üretimi yüzde 1,9 oranında artarak 265 bin ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 7,1 oranında azalarak yaklaşık 5,5 bin ton, yeşil mercimek yüzde 1,5 oranında artarak 43,6 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 9,4 oranında artarak yaklaşık 5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 7,1 oranında artarak 150 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 7 oranında azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 3,7 oranında artarak 18,1 milyon ton olarak gerçekleşti.