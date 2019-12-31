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  4. Bitkisel üretim istatistikleri

Bitkisel üretim istatistikleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bitkisel üretim bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 0,3 arttı - Üretim miktarları tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton oldu

Bitkisel üretim bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'a ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Üretim miktarları, bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Üretim miktarları 2019'da yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton oldu.

Tahıl ürünleri üretim miktarları binde 0,2 azalarak 34,4 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 5 azalışla 19 milyon ton, çavdar üretimi de yüzde 3,1 düşerek 310 bin tona gerilerken, arpa üretimi yüzde 8,6 artarak 7,6 milyon ton, yulaf üretimi yüzde 1,9 artışla 265 bin tona ulaştı.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 7,1 azalarak 5,5 bin ton, yeşil mercimek yüzde 1,5 artarak 43,6 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 9,4 artarak yaklaşık 5 milyon ton oldu.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 7,1 artış göstererek 150 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 7 azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 3,7 artarak 18,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

- Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 8,4, meyvesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 5,5 arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, domateste yüzde 5,7, kuru soğanda yüzde 13,9 ve hıyarda yüzde 3,7 artış olurken, karpuzda yüzde 4, sivri biberde yüzde 3, patlıcanda ise yüzde 1,6 düşüş görüldü.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı yüzde 12,9, nar yüzde 4, çilek yüzde 10,4 artarken, elma yüzde 0,2, limon yüzde 13,6 azaldı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 15,2 azalırken, sert kabuklu meyvelerden ceviz ise yüzde 4,7 artış gösterdi. Muz üretiminde yüzde 9,9 artış, portakalda ise yüzde 10,5 düşüş gerçekleşti.

- Süs bitkileri üretimi arttı

Süs bitkileri üretim miktarı bu yıl 2018'e göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Üretim içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 63,6 ve diğer süs bitkileri yüzde 36,4'lük paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretimi bu dönemde yüzde 3,6, dış mekan süs bitkileri yüzde 0,7 artarken, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 14,1 azaldı.

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