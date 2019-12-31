Bitkisel üretim istatistikleri

Bitkisel üretim bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'a ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Üretim miktarları, bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Üretim miktarları 2019'da yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton oldu.

Tahıl ürünleri üretim miktarları binde 0,2 azalarak 34,4 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 5 azalışla 19 milyon ton, çavdar üretimi de yüzde 3,1 düşerek 310 bin tona gerilerken, arpa üretimi yüzde 8,6 artarak 7,6 milyon ton, yulaf üretimi yüzde 1,9 artışla 265 bin tona ulaştı.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 7,1 azalarak 5,5 bin ton, yeşil mercimek yüzde 1,5 artarak 43,6 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 9,4 artarak yaklaşık 5 milyon ton oldu.