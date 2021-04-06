Bitkisel üretimde ve tarımsal hasılada Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Gaziantep’te, GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAPTARIM) açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla yapıldı. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yapılan GAPTarım açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, M. Sait Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. Fuarın açılış töreninde bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında tarımsal hasıla ve bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirterek, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştığını söyledi. Gaziantep özelinde de açıklamalarda bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, kentte tarımsal üretim değerinin yüzde 78 artış gösterdiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Gaziantep’te 915 milyon liralık su yatırımı hayata geçireceklerini de vurgulayarak, kente hayvancılık destekleri kapsamında 5 yeni müjde vereceklerini açıkladı.

'CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI' Konuşmasında önemli konularda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu ifade ederek 2020 yılında bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdıklarını vurguladı. Bakan Pakdemirli, “Bulunduğumuz konum itibariyle 1,9 Trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40’ına ulaşabiliyoruz. Geçen yıl meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde toplam bitkisel üretimimiz 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020’de 18,2 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı” dedi. 'TARIMSAL HASILADA DA REKOR KIRILDI' Tarımsal hasılada da rekor kırdıklarını açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, “2020’de yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla, 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar miraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışta yaptığı konuşmasında Gaziantep’in güçlü tarım ve hayvancılık potansiyeli sayesinde tarım sektörüne katkısının büyük, üreten ve çalışkan bir şehir olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “Son 19 yılda Gaziantep’in tarımsal üretiminde önemli artışlar yaşandı. Bitkisel üretim değeri 14 kat artışla 6,1 milyar liraya, hayvansal üretim değeri ise 15 kat artışla 3,1 milyar liraya ulaştı. Son bir yılda Gaziantep’in toplam tarımsal üretim değeri yüzde 78 gibi rekor bir artış göstererek Türkiye’de en fazla gelişen ilimiz oldu” ifadelerine yer verdi. “Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın yüzde 13’ü Gaziantep’ten” Fuarın, başta kent ve ülke ekonomisi olmak üzere, Gaziantep’in tarım ve hayvancılıktaki başarısına da önemli katkılar sağlayacağını belirten Pakdemirli, “Özellikle yeni tarım teknolojileri, yeni yöntemler, yeni fırsatlar ile tanışan çiftçimiz de üretimin kalitesini artıracak, pazar imkanlarını genişletecek. Gaziantep, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da ürün gönderen bir şehir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın yüzde 13 gibi önemli bir kısmı bu topraklardan yapılıyor. Bildiğiniz gibi Gaziantep, tarım ve gıda ürünleri ihracatında Türkiye’de üçüncü sırada. Geçen yıl 2,6 milyar dolara ulaşan ihracatı ile Gaziantep, tarım ve gıda ürünlerimizi dünya sofralarına taşıyan illerimizin başında geliyor. Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerin Gazianteplilerin girişimciliği, çalışkanlığı sayesinde nasıl markalaştığına şahit oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapamazsın” dediler, şimdi taleplere yetişemiyor “Gaziantep’e 10 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık” Son 19 yılda Gaziantep’e önemli destekler sağladıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Gaziantep tarım ve orman sektörüne son 19 yılda reel rakamlarla 10 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında Gaziantep’imize 145 milyon lira hibe desteği ödedik. Hayvancılığın olmazsa olmazı çayır ve meralarımıza Gaziantep’te özel hassasiyet gösterdik. Toplam 55 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 19 yılda Gaziantep için 45 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. Gaziantep’te toplam alanı 1,8 milyon dekar olan 12 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. Son 19 yılda 70 bin hektar arazide çalışma yaparak 60 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yine son 19 yılda Gaziantep’e toplam 5,3 milyar lira yatırım yaparak, 2 içme suyu tesisi, 6 baraj, 3 gölet, 9 sulama tesisi, 3 arazi toplulaştırma, 43 taşkın koruma tesisi ve 2 hes tesisi olmak üzere 68 tesisi hizmete aldık. Geçen yıl 12 Aralık’ta Cumhurbaşkanımızın katımıyla Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük 2. içme suyu projesi olan Düzbağ içme suyu projesinde isale hattını tamamlayıp hizmete almıştık. Yine, gövde uzunluğu bakımından ülkemizin dokuzuncu büyük barajı olan Doğanpınar Barajı’nın da açılını yaptık” dedi.

“Gaziantep’te 915 milyon liralık su yatırımı hayata geçireceğiz” Su alanında Gaziantep’e yapılacak yatırımlara da değinen Pakdemirli, “Gaziantep’e tam 915 milyon liralık 9 proje müjdesi ile geldik. Kayacık sulaması 1. kısmı ile Oğuzeli’ndeki 16 bin dekar tarım arazisinin sulama şebekesi inşaatını tamamlayacağız. Kılavuzlu Sulaması 4. kısım sulaması ile 6 bin 100 dekar zirai arazinin sulama şebekesi inşaatını bitiriyoruz. İslahiye Güneş Barajı Sulaması ile 5 bin 40 dekar zirai arazinin modern sistem ile sulanmasını sağlayacağız. Yarın inşallah inşaat ihalesini de yapmış olacağız. Nurdağı Hamidiye Göleti Sulaması ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin modern sistem ile sulanmasını sağlamak üzere geçen ay işe başladık. Yavuzeli Merziman Çayı Sulaması ile 9 bin 210 dekar tarım alanının sulanmasına hizmet edecek sulama kanalını yapıyoruz, Ocak ayında sözleşmesini imzalayarak işe başladık. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi ile Oğuzeli sınırlarında bulunun toplam 41 yerleşim birimine ait 332 bin 700 hektar tarım arazilerinin toplulaştırılması, 850 kilometre tarla içi ulaşım yolu yapılması ve toplulaştırma mühendislik işlerini de yine biz yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın başında ihalesini yapacağız. Karkamış Arazi toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi kapsamında Karkamış sınırlarında bulunan toplam 35 köye ait 26 bin 200 hektar tarım arazisinin toplulaştırma işlemleri ve 938 kilometre tarla içi ulaşım yolu yapılması konusunda bu ay sonunda ihaleye çıkacağız. Nizip Küçük Sanayi Sitesi Taşbaş ve Çöplük Dereleri ile Nizip Küçük Sanayi Sitesini taşkınlardan koruma projesinde, ocak ayında sözleşmeyi imzalayarak işe başladık. Ve son olarak İslahiye Arpalı Mahallesi İğdiş Deresi ile Arpalı Mahallesini taşkınlardan korumak üzere yapılacak projesi için de inşallah önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’e bitkisel üretim kapsamında 5 yeni müjde” Gaziantep’te bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek üzere toplam 3,3 milyon lira bütçeli 5 yeni projeyi başlatacaklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Gaziantep’te 13 bin dekar atıl/boş/nadas alanlarımızda kırmızı mercimek ekimi yapacağız. Toplam 5 bin adet erkek Antep fıstık ağacı ile 5 bin dekar alanda fıstık bahçesi tesisi yapacağız. Verimi artırmak için 10 bin litre organik sıvı gübrenin biber yetiştiriciliğinde kullanılmasını sağlayacağız. Toplam 13 bin dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi yapacağız. Son olarak da 9 bin dekar alanda yem bitkileri ekimi yapacağız” ifadelerine yer verdi. “Hayvancılık desteklerinde Gaziantep’e 5 yeni müjde” Gaziantep’in aynı zamanda bir hayvancılık şehri olduğunu da söyleyen Bakan Pakdemirli, hayvancılık destekleri kapsamında kente 5 yeni müjde vererek, “Toplam 190 milyon bütçeli Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesini geçen ay başlattık ve Gaziantep’i de bu projeden faydalanan illerimiz içinde dahil ettik. Yaklaşık 3 yıl sürecek bu proje kapsamında büyükbaş hayvanlara ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Bal ile birlikte katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik üreticimizin güneş enerjisi sistemleri, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımını destekleyeceğiz. GAP, DAP, DOKAP ve KOP Projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapan 200 üreticimize 1,4 milyon lira hibe desteği ödedik. 2021’de de ahır- ağıl yapımıyla birlikte hayvan çadırı alımına da yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Göçer yetiştiricilerimize anaç koyun, keçi desteğine ilave 2 lira göçer desteği vereceğiz. İvesi ırkı koyun ve kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacağız” dedi.

Son dakika I İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? İşte fiyatı! “1,7 milyon fidanı Gaziantep topraklarıyla buluşturacağız” Konuşmasında Gaziantep’te yapılan ormancılık çalışmalarına da değinen Bakan Pakdemirli, “Son 5 yılda Gaziantep’te tesis ettiğimiz gelir getirici tür ağaç dikim ve aşılaması sonucunda orman köylülerimize yaklaşık 1,5 milyon lira ek gelir sağladık. Bu yıl da Orman Genel Müdürlüğümüzce 10 bin dekar arazide çalışma yaparak 1,7 milyon fidanı Gaziantep topraklarıyla buluşturacağız. Ve yine burada 300 bin fidan üreteceğiz. Bununla birlikte Körhacıobası bal ormanını kuruyoruz. Bu alanda Akasya, Lavanta, Biberiye gibi türlerden toplamda 25 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu sayede orman köylüsüne ve arıcılara toplamda yıllık tahmini 100 bin lira ek gelir, bal üretimine toplamda yıllık tahmini 2 ton katkı sağlayacağız. Ayrıca 3 köyde pilot olarak zeytin, badem, ceviz gibi gelir getirici türlerden 3 bin fidan dikeceğiz. Fidanların bakımını 3 yıl süreyle Bakanlığımız yapacak ve ücretsiz olarak 49 yıllığına köylülerimizin istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.