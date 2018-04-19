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BKM'den kart kullananlara bir uyarı daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri, dolandırıcılıklara karşı daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

Türkiyede kart kullanıcılarının giderek bilinçlendiğini vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye'nin kartlı ödemeler sektöründe dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

İşte dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gerekenler

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Bankalar tarafından sunulan güçlü teknolojilerin Türkiyeyi banka ve kredi kartı dolandırıcılığı konusunda dünyanın en güvenli ülkelerinden biri haline getirdiğini kaydeden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "Ancak şunu unutmamak gerekir ki, kurduğumuz bu gelişmiş sistemlerin hiçbiri kart kullanıcılarının kendi iradesiyle dolandırıcılarla paylaştığı kart bilgilerini koruyamaz. Dolayısıyla kart kullanıcılarını bilinçlendirme konusunda daha gidecek yolumuz var. Bu noktada BKM olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
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Soner Canko, POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
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Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden emin olun.
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ATMlerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATMde özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.
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Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATMde sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın.
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ATMde şifrenizi girerken dışarıdan görünmemesine özen gösterin.
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Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.
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Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol ederek tarafınızca yapılmayan ya da hesabınıza yansımayan işlem tespit etmeniz durumda hemen bankanızla irtibata geçin.
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Alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna sitenin adresini yazarak siteye giriş yapmaya özen gösterin.
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İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin.
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Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya Tebrikler ödül kazandınız! diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun ve bilgilerinizi asla paylaşmayın.
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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