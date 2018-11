Blockchain, Ekonomiden Sonra Siyaseti Zorluyor

Forumda, Blockchain teknolojisinin ekonomik sahada meydana getirdiği değişimin, ekonomi dışı sahalar için de konuşulmaya başladığı belirtilirken, akla gelen alanların başında oy verme sistemi bulunduğuna dikkat çekildi. Blockchain sisteminde zincir halindeki şifreleme sayesinde, herhangi bir bloktaki şifre çözülse de, diğer şifrelerin çözülebilmesi mümkün değil. Bu nedenle Blockchain’le oy vermek, mükerrer oy, sahte oy gibi seçim hilelerinin önüne geçerken, bir yandan da seçmenin sandık başına gitme zorunluluğunu kaldırıyor. Blockchain seçimlere katılım oranını artırma potansiyeli taşıyor. Ekonomik Forum’un “Dijitalleşme ve Devletin Değişen İş Modeli- Özel Sektörün Önündeki Fırsatlar” oturumunda konuşan Düşünce Kuruluşu Procivis Think Thank Direktörü Costa Vayenas, dünyada kağıt pusulayla yapılan oy verme işleminin Estonya gibi bazı ülkelerde elektronik ortamda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’nce 20 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen “Blockchain Türkiye’deki ve Global Ekonomik Modelleri Nasıl Değiştirecek?” konulu Ekonomik Forum’da, finansal işlemlerin yanı sıra değer ifade eden her şeyi kayıt altına alabilen Blockchain’in yaratacağı fırsatlar tartışıldı.

Ekonomik işlemlerin güvenli dijital hesap defteri olarak anılan Blockchain teknolojisi, yaşamın her alanına giriyor. Hukuk, siyaset, finans, sigorta, eğitim, vatandaşlığa dair akla gelebilecek her konu… Özetle bireyin devletle ilişkisini yeniden şekillendirmeye aday olan Blockchain teknolojisine ilişkin İsviçre’nin somut deneyimleri, İstanbul’da düzenlenen forumda ele alındı.

“Democracy in The Dijital Age” kitabının da yazarı olan Costa Vayenas, İsviçre’de bazı bölgelerde on-line oy verilebildiğini ifade etti ve “10-15 yıl içinde dijital teknoloji ile oy veriyor olacağız. Bazı kilit noktalarda eksikler bulunsa da dijitale kayış sözkonusu” yorumunu yaptı.

KURUMLARDAN ONAY SÜRECİNİ HAIZLANDIRIYOR

İsviçre’nin Blockchain teknolojisinin deneysel ortam için çok uygun olduğunu dile getiren Vayenas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskiden herkes kendi işine bakardı. Şimdi herkes her şeye erişebiliyor ve her şeyi takip edebiliyor. Güç halka doğru kayıyor. Böyle bir durumda teknolojinin nasıl kullanılacağı çok önemli. Devletin onayladığı, kimlik, pasaport gibi bilgiler cep telefonunuza giriyor. Sağlık kayıtları, sosyal güvenlik gibi bilgiler de öyle. Devlet buna güvenirse, özel sektör de kullanabilir. Devlet telefonunuzdaki kimlik bilgilerini kabul ediyorsa, biz de kabul ediyoruz diyen kuruluşlar var. Bu iş evrim geçiriyor. Şeffaflık sağlıyor, olağan kayıtlar erişilebilir oluyor. Kurumlardan onay almak zaman alırken bu teknolojiyle daha kısa sürede işler tamamlanabiliyor.”

Costa Vayenas, bu sistemin risk ve zorluklar kutusunu da açtığına işaret ederek “ Blockchain’i kim kontrol edecek, bilgileri kim girecek, kodları yazan kişiler mi bizi yönetecek? gibi… Devleti ve her şeyi etkiliyor. Yani devrimci bir teknoloji olduğu kesin” diye konuştu.