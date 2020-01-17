BM Ekonomi Uzmanı Yasuhisa Yamamot: ''Türk ekonomisinin kırılgan olduğunu düşünmüyorum''

Türkiye'nin 2018 yılının ikinci yarısında gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) iki çeyrek üst üste düşüş yaşadıktan sonra 2019 yılında 0,4 büyümeyle durgunluk döneminden toparlanmaya geçtiğini belirten Yamamoto, sanayi üretimindeki toparlanma hızı yavaş olsa da ithalattaki gerilemenin Türk lirası üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi Uzmanı Yasuhisa Yamamoto, ''Avrupa otomotiv sektöründeki yavaşlama,Türkiye'nin en büyük ihracat alanını oluşturması ve Türk lirasının piyasa spekülasyonlarına duyarlılığı nedeniyle kısa vadede ekonominin 2020'deki büyümesini sınırlayabilir ama Türk ekonomisinin artık kırılgan olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.

Türk ekonomisinin 2020'deki büyüme beklentisininin ödemeler dengesi kısıtlamaları nedeniyle yüzde 2,4 seviyesinde olmasının öngörüldüğünü belirten Yamamoto, ekonomideki kırılganlığın kaynağının ise büyümek için yabancı sermaye girişine bağlı olmasından kaynaklandığını ve bu yapısal kırılganlığın da Türkiye'nin ihracat sektöründe büyümesiyle aşılabileceğini söyledi.

- ''Endüstriyel kalkınma için birçok avantaj var"

Yamamoto, ''Ekonomi yapısal iyileşmeye doğru ilerlediği için Türk ekonomisinin dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.Türkiye, iç pazar büyüklüğü, iyi eğitimli iş gücü ve Asya, Avrupa ve Afrika gibi birçok büyük pazara yakınlığı nedeniyle endüstriyel kalkınma için birçok avantaja sahip. Bir potansiyel var ve bu potansiyel daha sadece yavaş kullanıldı.'' dedi.

Yasuhisa Yamamoto, ''Avrupa'daki otomotiv sektöründeki yavaşlama Türkiye'nin en büyük ihracat alanını oluşturması ve Türk lirasının piyasa spekülasyonlarına duyarlılığı nedeniyle kısa vadede ekonominin 2020'deki büyüme alanını sınırlayabilir ama Türk ekonomisinin artık kırılgan olduğunu düşünmüyorum. Irak, Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkelerdeki krizler Türk ekonomisinin ihracat yaptığı alanlar olduğu için önemli. Şu aşamada Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracatta önemli bir düşüş ise beklemiyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

