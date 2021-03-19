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BM: ”Türkiye Ekonomisi 2020'de Büyüyerek Sürpriz Yaptı”

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 22:05 | Son Güncelleme

BM Ticaret ve Kalkınma Birliği (UNCTAD), Corona virüsü salgınının geçen yıl dünyadaki tüm ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini ve trilyonlarca dolarlık gelir kaybına uğrattığını açıkladı. UNCTAD'ın raporunda, Türkiye'nin 2020'de sürpriz bir şekilde 1,6 oranında büyüme kaydettiği belirtildi

BM: ”Türkiye Ekonomisi 2020'de Büyüyerek Sürpriz Yaptı”

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Birliği (UNCTAD), Corona virüsü salgınının geçen yıl dünyadaki tüm ekonomileri ciddi şekilde etkilediğini ve trilyonlarca dolarlık gelir kaybına uğrattığını açıkladı. UNCTAD, salgın sonrasında ülkelerin ekonomik kayıplarını ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırladı.

UNCTAD raporuna göre, salgınla birlikte ülke ekonomileri ciddi gelir kayıplarına uğrayarak küçüldü ancak birkaç ülkenin ekonomisi beklenmedik bir şekilde direnç göstererek diğer ülkelerin aksine büyüdü.

UNCTAD raporunda, Türkiye'nin, 2020 yılında sürpriz bir şekilde 1,6 oranında büyüme kaydettiği belirtildi. ABD ise 2020 yılında 1,9 oranında büyüdü. Raporda, Türkiye, ABD ve Brezilya’nın, Corona virüsü salgınında ekonomiyi kurtarmak ve ekonomik durgunluğu önlemek amacıyla yaptıkları harcamalara rağmen, bu ülkelerde emtia ve varlık fiyatlarının büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğu ve sürpriz bir şekilde ekonomilerinde büyüme gerçekleştiği kaydedildi.

Rapora göre, Corona virüsü salgınında dünya ülkelerinin ekonomileri 2020 yılında ortalama 0,6 oranında büyüme kaydetti. Gelişmiş ülkelerde de bu oran 0,6, yani küresel ortalamayla aynı düzeyde oldu.

"Türkiye yüzde 13,6 oranında gelir kaybına uğradı"

UNCTAD raporuna göre, Türkiye, Corona virüsü salgını nedeniyle gayrisafi milli hasılasının yüzde 13,6 oranında gelir kaybına uğradı. UNCTAD raporunda, Türkiye’de ikinci çeyrekte derin bir daralma, daha sonraysa toparlanma yaşandığı belirtilerek, “Türkiye’de bu büyüme, salgına yönelik kapanma tedbirlerinin hafifletilmesiyle sağlandı. Türkiye’de bu yüzden üçüncü çeyrekte rekor bir büyüme yaşandı. Bu büyüme güçlü mali teşviklerden kaynaklandı. Politika faiz oranlarında yakın zamanda meydana gelen artış mali zorlukları arttırsa da hükümetin mali alanı liranın istikrar kazanmasından yararlandı” ifadelerine yer verildi.

Salgın nedeniyle ülkelerin gelir kayıpları

Rapora göre, Corona virüsü salgınında en fazla gelir kaybına uğrayan ülke Hindistan oldu. En az gelir kaybına da Güney Kore uğradı. Ülkelerin gayrisafi milli hasılalarına oranla küresel gelir kaybı ortalama olarak 12,3 oranında gerçekleşti.

UNCTAD Raporuna göre ülkelerin gelir kayıpları şöyle:

•Güney Kore: 6,2

•Suudi Arabistan: 7,2

•Avusturalya: 9,7

•Brezilya: 9,8

•Rusya: 9,9

•Japonya: 10,2

•ABD: 10,2

•Almanya: 11,9

•Türkiye: 13,6

•Güney Afrika: 13,6

•Arjantin: 13,9

•Kanada: 14,1

•Endonezya: 15,2

•İtalya: 17

•Fransa: 17,4

•Meksika 17,5

•İngiltere: 20,2

•Hindistan: 27,7

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