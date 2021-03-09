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BMD: Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatılmalı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2021 14:45 | Son Güncelleme

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gerektiğini paylaşarak, konuyla ilgili gider yönetmeliğinin çıkarılması gerektiğini açıkladı.

BMD: Kısa çalışma ödeneği haziran sonuna kadar uzatılmalı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kısa çalışma ödeneğinin mart sonunda biteceğini ve bu durumun perakende sektörünü endişelendirdiğini belirterek, mevcut istihdamın korunması adına bu ödeneğin haziran sonuna kadar uzatılması gerektiğini bildirdi.

BMD'den yapılan açıklamada, derneğin, salgın sürecinde düzenlediği anketlerle çatısı altında bulunan markaların nabzını tutmaya devam ettiği bilgisi verildi.

'MAĞAZA SAYILARI AZALDI'

Derneğin, şubat anketinde 2020'de mağaza sayılarındaki değişimi mercek altına aldığı belirtilen açıklamada, BMD üyelerinin ağırlıklı olarak AVM'lerde mağaza kapattığı, caddelerdeki mağazaların sayısının ise büyük ölçüde korunduğu kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan BMD Başkanı Öncel, şubat anketinde 166 üyeye ait 420 markanın 2020'de AVM ve caddelerdeki mağaza sayılarındaki değişimi araştırdıklarını bildirdi.

Üyelerin yüzde 57'sinin AVM'lerdeki mağaza sayısının azaldığını kaydeden Öncel, "Caddelerde mağaza sayısı azalan üyelerimizin oranı ise yüzde 30. Üyelerimizin yüzde 22'sinin AVM, yüzde 54'ünün cadde mağazalarının sayısında değişim olmadı. Salgın döneminin bütün olumsuz koşullarına rağmen yüzde 21'i AVM'lerde, yüzde 16'sı ise caddelerdeki mağaza sayılarını artırdı." açıklamasında bulundu.

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'GENEL GİDER YÖNETMELİĞİNİN ÇIKARILMASINI BEKLİYORUZ'

Sinan Öncel, ortalama cirolar yüzde 50-60 düzeyindeyken mevcut kiralama koşulları ve genel gider yönetmeliği ile markaların devam edebilme gücünün her geçen gün azaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Markalar için mağaza kiralama koşulları ve AVM'lerdeki ortak alan giderleri salgın sürecinde bir numaralı öncelik haline geldi. Mağazaların şubattaki ortalama ciroları tıpkı ocaktaki gibi yüzde 50-60 düzeyinde kaldı. Ortalama cirolar bu düzeydeyken, mevcut kiralama koşulları ile markalarımızın devam edebilme gücü her geçen gün azalıyor. Salgın döneminde AVM ve caddelerde kira düzenlemesi ile ilgili sorun ise giderek büyüyor. Ortak alan giderleri ile ilgili de markalarımızın mağduriyeti devam ediyor. Bu konunun mevzuatla düzenlenmesi gerekiyor. Konuyla ilgili genel gider yönetmeliğinin çıkarılmasını bekliyoruz."

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAZİRAN SONUNA KADAR UZATILSIN'

Öncel, kısa çalışma ödeneğinin mart sonunda biteceğini anımsatarak, "Bu durum perakende sektörünü endişelendiriyor. Sektör ve özellikle markalarımız adına sayın Cumhurbaşkanımızdan ödeneğin haziran sonuna kadar uzatılması konusunu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki aydan itibaren mevcut istihdamı koruma konusunda çok büyük zorluklarla karşılaşabiliriz." açıklamasında bulundu.

(AA)

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