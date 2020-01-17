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  4. Böbrek taşı nedeniyle Antarktika'ya gidemedi ama araştırmasıyla ödül aldı

Böbrek taşı nedeniyle Antarktika'ya gidemedi ama araştırmasıyla ödül aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne böbrek rahatsızlığı nedeniyle katılamayan yüksek lisans öğrencisi, heyetteki bilim insanları aracılığıyla elde ettiği verileri kullanarak hazırladığı araştırmayla Hindistan'da "En Değerli Genç Bilim İnsanı" ödülüne layık görüldü - İTÜ Atmosfer Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Küçük: - "Sefer boyunca birer saniye aralıklarla gökyüzü kalitesi ve çeşitli atmosferik parametrelerin ölçümü yapıldı. Elde edilen verilerle Antarktika'da şubat ayında gökyüzünün parlaklığını ve kalitesini etkileyen atmosferik parametrelerin hangi ölçeklerde etkin olduğunu yorumladık"

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne böbrek rahatsızlığı nedeniyle katılamayan lisans öğrencisi, heyetteki bilim insanları aracılığıyla elde ettiği verileri kullanarak hazırladığı araştırmayla Hindistan'da düzenlenen 8. Uluslararası ve 24. Gwalior Akademisi Matematik Bilimleri Konferansı'nda "En Değerli Genç Bilim İnsanı" ödülünü kazandı.

Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yapılan araştırmalar meyve vermeye devam ederken, Türk bilim insanlarının çalışmaları uluslararası arenada da ses getirdi.

Bu kapsamda uluslararası alanda başarı elde eden çalışmalardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı Atmosfer Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan Ali Küçük'ün kutuplardaki gökyüzü kalitesine ilişkin araştırması oldu.

Yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle sefere katılamayan Küçük, heyetteki bilim insanları aracılığıyla elde ettiği verilerle hazırladığı araştırmayla Hindistan'da düzenlenen 8. Uluslararası ve 24. Gwalior Akademisi Matematik Bilimleri Konferansı'nda "En Değerli Genç Bilim İnsanı" ödülüne değer görüldü.

- Sağlık kontrolünde Antarktika'ya gidemeyeceğini öğrendi

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek lisans eğitimi sırasında İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarına katıldığını ve geçen yıl üzerinde çalıştığı projeyle 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmaya hak kazandığını söyledi.

Kıtaya gidecek bilim insanlarından biri olarak toplantılara katıldığını ve sefer için gerekli belgeleri imzaladığını belirten Küçük, şöyle devam etti:

"Toplantı sonrasında eve gitmek için metroya bindim. Levent İstasyonu'na geldiğimde tarifi zor bir ağrı hissetmeye başladım. Kendimi Şişli Etfal Hastanesine zor attım diyebilirim. Doktorlar böbrek taşımın olduğunu söylediler. O an aklımda sadece tek bir soru vardı, 'Antarktika'ya gidebilecek miyim?' Büyük ihtimalle sorduğum soru hakkında doktorların hiçbir fikrim yoktu. Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarımın yardımıyla eve gidebildim. Günlerce ne işe ne de okula gidebildim. Tam 8 böbrek taşım vardı ve bunları dökmek için çabaladım. Antarktika için sağlık kontrolüne gittiğimde 2 küçük böbrek taşımın kaldığı ortaya çıktı. Oradaki doktor da Antarktika'ya gitmeme sağlığımın el vermeyeceğini bildirdi. Eve kadar ağlayarak yürüdüğümü hatırlıyorum."

- Projesiyle dördüncü sefere de aday

Türkiye'nin 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırladığı projeyi Sefer Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Kaptan Özgün Oktar ile paylaşan ve destek isteyen Küçük, kıtaya gidemeyecek olmasına rağmen sefer kapsamında kabul edilen projesi için çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

Küçük, "Sefer boyunca birer saniye aralıklarla gökyüzü kalitesi ve çeşitli atmosferik parametrelerin ölçümü yapıldı. Elde edilen verilerle Antarktika'da şubat ayında gökyüzünün parlaklığını ve kalitesini etkileyen atmosferik parametrelerin hangi ölçeklerde etkin olduğunu yorumladık." dedi.

Antarktika'nın ardından ilk Türk Arktik Bilim Seferi'nde de Kaptan Özgün Oktar desteğiyle fizik mühendisi arkadaşı Osman Şıklar ile Svalbard'da araştırma projesi için hava kalitesi ölçümü yaptıran Küçük, "Airqoon adı verilen cihaz, ölçtüğü verileri her yarım saatte bir Türkiye'deki bilgisayarımıza gönderdi. Bu yıl yapılacak 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde de projenin devamlılık kazanmasını çok isterim." diye konuştu.

Küçük, Antarktika'ya gitmeden elde ettiği verilerle başarılı bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, "Hem Güney ve Kuzey kutuplarına yönelik projelerimize devam edeceğiz hem de yeni projeler üreteceğiz. Bu hikaye benim farklı hikayem olarak kalacak." ifadesini kullandı.

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