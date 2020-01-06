Böbrek taşları, perkütan cerrahi yöntemi ile tedavi edilebiliyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, "Küçük boyutlu taşların tedavisi, açık ameliyat ya da perkütan taş cerrahisi gibi hasta için invazif olarak girişimlere gerek kalmadan kapalı (endoskopik) yöntemler ile pratik bir şekilde başarı ile tedavi edilebiliyor." ifadesini kullandı.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, taş hastalığı yaygınlığı verileri ışığında, Türkiye'de mevcut üroloji kliniklerinin bir yıl içerisinde yapmış olduğu ameliyatların yaklaşık yüzde 40-50 kadarını taş hastalığına yönelik işlemlerin teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sarıca, hastaların eğitim ve sosyal düzeyinin giderek artmasıyla yaygın olarak uygulanan ultrasonografi incelemelerle taşların daha küçük boyutlardayken teşhis edilebildiğini bildirdi.

Söz konusu küçük boyutlu taşların tedavisinin, açık ameliyat ya da perkütan taş cerrahisi gibi hasta için invazif olarak girişimlere gerek kalmadan kapalı (endoskopik) yöntemler ile pratik bir şekilde başarı ile tedavi edilebildiğini aktaran Sarıca, "Özellikle tekrarlayan olgular başta olmak üzere tedavide böbreği yapısal ve fonksiyonel olarak en az düzeyde etkileyecek, hastanın hayat kalitesinde minimal ya da hiçbir değişiklik ortaya çıkarmayacak yöntemlerin uygulanması büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda teknolojik ilerlemelere paralel olarak klinik uygulamaya giren minimal invazif endoürolojik taş tedavi yöntemleri hızla kabul görmüş ve artan deneyim ışığında hem erişkin hem de çocuk olgularda yüksek başarı, minimal komplikasyon oranları ile yoğun bir uygulama alanı bulmuşlardır." ifadelerini kullandı.