Bodrum’a yabancı akını başladı turist sayısı yüzde 38 arttı

Yabancıların Türkiye’deki en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Bodrum, altın yılını yaşamaya hazırlanıyor… 2014 yılında kırdığı yabancı turist rekorunun ardından eski günlerini arayan Bodrum’da, yabancıların yoğun ilgisi turizm yatırımcılarının da yüzünü güldürdü.

THOMAS COOK: %84’LÜK YÜKSELİŞ VAR



Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, Bodrum’un bağlı olduğu Muğla’ya yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı yüzde 38 arttı. Verilere göre, geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 348.437 olan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde 481.437 olarak gerçekleşti. Sezon öncesindeki hareketliliği işaret eden bu verilerin yanı sıra, dünyanın en önemli tur operatörlerinden Thomas Cook da 2018 yılına ilişkin hazırladığı raporunda Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 84’lük bir artış yaşandığını kaydetti.

SEZON BOYUNCA ODALAR DOLU



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Swissôtel Resort Bodrum Beach’i hizmete açtıkları 2015 yılından bu yana en iyi turizm sezonunu yaşadıklarının altını çizerken, “Özellikle İngiltere, İsrail ve Hollandalı turistlerden çok ciddi bir talep gözlemliyoruz. Tabii son dönemde döviz kurlarında yaşanan yükselişin de bu ilgide payı var. Swissôtel Resort Bodrum Beach olarak doluluk oranlarımız şimdiden yüzde 75-80 seviyesine ulaştı” dedi.