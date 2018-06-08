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Bodrum’a yabancı akını başladı turist sayısı yüzde 38 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bodrum, turizmde son yılların en hareketli sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Bodrum’un bağlı olduğu Muğla’ya yurt dışından ilk 5 ayda gelen ziyaretçi sayısının yüzde 38 arttığını ifade eden Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Özellikle İngiltere, İsrail ve Hollanda’dan çok ciddi talep var. Swissôtel Resort Bodrum Beach olarak doluluk oranlarımız şimdiden yüzde 75-80 seviyesine ulaştı. Böyle giderse Bodrum, 2014 yılındaki turist rekorunu bu yıl geliştirebilir” dedi.

Bodrum’a yabancı akını başladı turist sayısı yüzde 38 arttı

Yabancıların Türkiye’deki en önemli tatil destinasyonları arasında yer alan Bodrum, altın yılını yaşamaya hazırlanıyor… 2014 yılında kırdığı yabancı turist rekorunun ardından eski günlerini arayan Bodrum’da, yabancıların yoğun ilgisi turizm yatırımcılarının da yüzünü güldürdü.

THOMAS COOK: %84’LÜK YÜKSELİŞ VAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, Bodrum’un bağlı olduğu Muğla’ya yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı yüzde 38 arttı. Verilere göre, geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 348.437 olan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde 481.437 olarak gerçekleşti. Sezon öncesindeki hareketliliği işaret eden bu verilerin yanı sıra, dünyanın en önemli tur operatörlerinden Thomas Cook da 2018 yılına ilişkin hazırladığı raporunda Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 84’lük bir artış yaşandığını kaydetti.

SEZON BOYUNCA ODALAR DOLU

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Swissôtel Resort Bodrum Beach’i hizmete açtıkları 2015 yılından bu yana en iyi turizm sezonunu yaşadıklarının altını çizerken, “Özellikle İngiltere, İsrail ve Hollandalı turistlerden çok ciddi bir talep gözlemliyoruz. Tabii son dönemde döviz kurlarında yaşanan yükselişin de bu ilgide payı var. Swissôtel Resort Bodrum Beach olarak doluluk oranlarımız şimdiden yüzde 75-80 seviyesine ulaştı” dedi.

2014’TEKİ REKORU KIRABİLİRİZ

Bodrum’un bugüne kadarki en iyi tatil sezonunu 2014 yılında yaşadığını vurgulayan Dağlarca Çağlar, “2014 yılında 3,3 milyon turistle yabancı ziyaretçi rekorunu kırmıştık. 2015 yılında da benzer seviyeleri gördükten sonra 2016 yılında yaşanan darbe girişimi turizm sektöründe de ciddi bir durgunluğu beraberinde getirdi. Geçen yıl bir miktar toparlanma görsek de asıl hareketlilik bu yıl yaşanacak. Böyle giderse Bodrum, 2014 yılındaki turist rekorunu bu yıl geliştirebilir” şeklinde konuştu.

İKİNCİ SWISSOTEL 2019’DA

Özellikle yurt dışından gelen bu yoğun ilginin turizm yatırımcılarına da bir güven aşıladığını sözlerine ekleyen Dağlarca Çağlar, “Turgutreis’te 75 milyon Euro yatırımla devreye aldığımız Swissôtel Resort Bodrum Beach’in ardından ikinci Swissotel markalı otelimiz için de çalışmalara hız verdik. Yokuşbaşı bölgesinde, 100 milyon Euro yatırımla hayata geçireceğimiz Swissotel Bodrum Hill’i 2019 yılı içinde hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

İLK 5 AYDA EN ÇOK İNGİLİZLER GELDİ

Ülke milliyetlerine göre turist sayısı (Ocak-Mayıs 2018)

İngiltere 202.060
Rusya 66.291
Almanya 39.081
Hollanda 27.191
Ukrayna 26.601
Polonya 24.286
İsrail 15.568
Belçika 8.130
Fransa 6.012
Yunanistan 4.430

Yıllara göre yabancı ziyaretçi sayıları

2010 3.092.881
2011 3.183.424
2012 3.132.475
2013 3.222.315
2014 3.302.688
2015 3.081.467
2016 1.822.777
2017 2.089.503

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Bodrum muğla turist Çağdaş Holding Dağlarca Çağlar Swissôtel Resort Bodrum Beach

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