FİNANS
  4. Bodrum'daki hasat şenliğinde mandalinadan yapılan ürünler ilgi gördü

Bodrum'daki hasat şenliğinde mandalinadan yapılan ürünler ilgi gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı: - "Bodrum'un farklı bölgelerinde bulunan mandalina bahçelerinde yaklaşık 7 bin 200 ton rekolte elde edilmektedir"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, mandalinanın en önemli coğrafi işaret alan ürünlerden olduğunu belirterek "Bodrum'un farklı bölgelerinde bulunan mandalina bahçelerinde yaklaşık 7 bin 200 ton rekolte elde edilmektedir." dedi.

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliğince "Bodrum Mandalina Hasat Şenliği" düzenlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde açılan çok sayıda stantta mandalinadan yapılan reçel, sirke, lokum, çorba, hamur işi, sabun, kolonya gibi ürünler satışa sunuldu. Yöresel sanatçıların Bodrum ve Muğla yöresi türkülerini seslendirdiği festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, burada yaptığı konuşmada, Bodrum yarımadasında yaklaşık 120 bin dekar tarım alanı bulunduğunu söyledi.

Mandalinanın en önemli coğrafi işaret alan ürünlerden olduğunu ifade eden Özkaldı, mandalinanın ilçede 4 bin ağaçla başladığını, kısa sürede sevilerek hızla yayıldığını ve günümüzde 170 bin ağaca ulaştığını belirtti.

Bodrum'un farklı bölgelerinde bulunan mandalina bahçelerinde yaklaşık 7 bin 200 ton rekolte elde edildiğine dikkati çeken Özkaldı, "Bodrum mandalina kokusu ve kendine has aromasıyla dünya çapında ün kazanarak Bodrum’un simgesi haline gelmiştir. Bodrum mandalinası aynı zamanda coğrafi işaret tescili olarak da bir değere kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek de hasadın bol, bereketli ve verimli olmasını dileyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da şenliğin açılışında konuşma yaptı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Bodrum'un ve Bodrumlunun mandalinaya vefa borcu olduğuna dikkati çekerek, mandalina bahçelerinin korumak adına festival düzenlendiğini kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise amaçlarının, mandalina bahçelerini koruyup, mandalinayı katma değer sağlayan bir ürün haline getirmek ve turizmle buluşturmak olduğunu aktardı.

Protokol üyeleri daha sonra stantları ve hasat için bazı üreticilerin mandalina bahçelerini gezdi. Protokol üyelerinin hasat ettiği bir kasa mandalina açık arttırmayla satıldı. Açık artırma sonucunda mandalina kasasını 1000 liraya AK Partili Milletvekili Mehmet Yavuz Demir aldı. Paranın ise ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verileceği bildirildi.

Festival, farklı etkinliklerle yarın sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Bakan Pakdemirli’den ‘anaç keçi desteği’ müjdesiBakan Pakdemirli’den ‘anaç keçi desteği’ müjdesi
Osmaneli’ne dev yatırım geliyorOsmaneli’ne dev yatırım geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bodrum, hasat, mandalina, muğla, MUğla Valisi Esengül Civelek, şenlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı,

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli’den ‘anaç keçi desteği’ müjdesi

Bakan Pakdemirli’den ‘anaç keçi desteği’ müjdesi

Osmaneli’ne dev yatırım geliyor

Osmaneli’ne dev yatırım geliyor

Diyarbakır'da 'suya yüzde 300 zam' iddialarıyla ilgili açıklama

Yüzde 300 zam mı geldi! Flaş açıklama

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

İcradan satılık Les Ottomans Otele iş adamı Uğur Özkan talip oldu

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.