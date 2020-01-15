Boeing 2019'u 30 yılın en düşük uçak siparişi ile kapadı

ABD'li uçak şirketi Boeing'in, son 30 yıl içinde ilk kez ticari uçak satışlarında kayıp yaşadığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Etiyopya ve Endonezya'da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra 2019 yılı içinde Boeing'e verilen 87 ticari uçak siparişinin iptal edildiği kaydedildi.

İptallerde 737 Max tipi uçakların güvenliği ile ilgili yaşanan tartışmaların etkisi olduğu değerlendirilirken, şirket yetkilileri en son aralık ayında 3 adet 737 Max uçak siparişinin iptal edilerek, 787 Dreamliners modelle değiştirildiğini aktardı.

Boeing sözcüsü, şirkette 2019 yılı öncesi en son ne zaman sipariş iptali ile karşılaştıklarını hatırlamadığını belirterek, "Şu kesin ki son 30 yılda böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

- "Bu işi düzelteceğiz"

Öte yandan, Boeing'in Avrupa rakibi Airbus'a ise 2019 yılı içinde 768 yeni uçak siparişi verildiğine işaret edildi.

737 Max'in uçuşlarının durdurulması nedeniyle Boeing'in 2007'den bu yana en düşük seviye olan yıllık 380 ticari uçak teslimatında bulunduğu aktarıldı.