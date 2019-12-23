Boeing CEO'su Muilenburg istifa etti

Boeing şirketinden yapılan açıklamada, Muilenburg’un görevinden "derhal istifa ettiği" duyuruldu.

Muilenburg’un boşalan koltuğuna geçici olarak Boeing Mali İşler Sorumlusu Grek Smith’in vekalet edeceği belirtilen açıklamada, 13 Ocak 2020’den itibaren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı David L. Calhoun’un CEO’luk görevini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, “Yönetim Kurulu, düzenleyici kurumlar, müşteriler ve diğer tüm paydaşlarla ilişkileri onarmaya çalışırken, şirkete olan güveni yeniden sağlamak için liderlikte bir değişiklik yapılması gerektiğine karar vermiştir.” denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve 13 Ocak’ta görevi devralacak Calhoun da Boeing ve 737 MAX’in geleceğine inandığını vurgulayarak, “Bu büyük şirketi ve havacılığın geleceğini yaratmak için uğraşan 150 bin özverili çalışanı yönetmekten onur duyarım." ifadelerini paylaştı.

Geçen yıl Endonezya ve Etiyopya'da 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaların ardından tarihinin en büyük krizini yaşayan Boeing'in CEO'su Muilenburg, şirketin küresel çöküşünü önleyememekten dolayı büyük eleştiri almıştı.