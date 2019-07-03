FİNANS

Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' 190 milyon liraya satışa çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.

Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' 190 milyon liraya satışa çıkarıldı

İstanbul Boğazı’nın incisi 600 yalıdan biri olan Tarihi Kuleli Yalısı yeni sahiplerini bekliyor. 1800’lü yılların sonunda yapılan ve bir hafta önce 190 milyon liraya satışa çıkarılan 2’nci dereceden tarihi eser olan yalı 723 metrekare arsa içerisinde yer alıyor. 14 oda ve 4 salonun yer aldığı yalının 2 yüzme havuzu ve 3 araçlık kapalı ve açık otoparkı var. Yalı, 50 yıl sonra ailenin sığamaması gerekçesiyle satılıyor.

bogazin-incisitarihi-kuleli-yalisi-190-milyon-liraya-satisa-cikarildi_1248_dhaphoto2

"YILLAR SONRA İLK KEZ SATIŞA ÇIKTI"

Şu anda içinde yaşayan ailenin yalıyı 1970’lı yıllarda satın aldığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Aslına uygun bir şekilde restore edildi. Yalıyı satın alan aile 1974 yılından beri burada oturuyor. Hem deniz hem de yol yalısını aynı fiyata satıyoruz. Toplamda 900 metrekare kapalı alanımız var. 723 metrekarelik arsada deniz ve yol yalısı olmak üzere iki adet yalı yer alıyor. Yıllar sonra ilk kez satışa çıktı" dedi.

bogazin-incisitarihi-kuleli-yalisi-190-milyon-liraya-satisa-cikarildi_1248_dhaphoto3


AİLE YALIYA SIĞAMADIĞI İÇİN SATIYOR

Kırmızıtaş, "Aile kalabalık olduğu için sığamıyorlar o yüzden satılmasına karar verdiler. Yalının ilk sahibi 94 yaşında hala burada yaşıyor. Çok değerli ve saygın bir iş insanıdır. Yalının iskelesi var, rıhtımın uzunluğu 24 metre" diye konuştu.

bogazin-incisitarihi-kuleli-yalisi-190-milyon-liraya-satisa-cikarildi_1248_dhaphoto4

166 YALI TARİHİ ESER

İstanbul Boğazı’ndaki yalıların son dönemde yabancıların özellikle de Orta Doğulu turistlerin ilgisini çektiğini ve yazlık için kullanmak üzere satın aldıklarını hatırlatan Kırmızıtaş, "600 yalının 100’ünü yabancılar aldı. 2019 yılı ilk 6 ayında yabancıya satışlar yüzde 82 arttı. Bu kadar yükselmesinin nedeni ise, vatandaşlık hakkı önceden 1 milyon dolar ve üzeri gayrimenkul alanlara veriliyordu. Belli bir süre önce bu rakam 250 bin dolara indirilince satışlarımız ivme kazandı. Bu yalıların 166 tanesi tarihi eser ve hepsi birbirinden değerli. Katarlılara, İranlılara, Iraklılarla, Suudi Arabistanlılara, Amerikalılara ve Ruslara satışlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

bogazin-incisitarihi-kuleli-yalisi-190-milyon-liraya-satisa-cikarildi_1248_dhaphoto5

KULELİ YALISININ TARİHÇESİ

1800’lü yıllarda Abdülhamit Dönemi’nde yapılan yalıda uzun yıllar Türkiye’deki Credit Lyonnais Fransız Bankası’nın Müdürü Noel Eram ve ailesi hayatını sürdürdü. Banka sayısı artınca Eram’ın çalıştığı bankayı Fransızlar kapattı ve Eram emekli oldu. Uzun yıllar Fransa’da kalan ve futbol oynayan Eram hayatını kaybedince şair kardeşi Matmazel Liza yalıda tek başına zor günler geçirdi.

Yunanistan Gümülcine’den Smaro adına yardımcı bir kızı yanına alan Liza, ölmeden onu evlendirdi ve hediye olarak yalıyı kendisine bağışladı. Daha sonra Smaro ve eşi yalıyı sattı. O dönemde yalıyı satın alan kişi restore ettirerek 1974 yılından bugüne içinde hayatını sürdürmeye devam ediyor.

KAYNAK:DHA


Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Çeyrek altın ne kadar oldu?Çeyrek altın ne kadar oldu?
'Mali tatilde tatil yapamıyoruz' 'Mali tatilde tatil yapamıyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Noel Eram Yalısı İstanbul Boğazı Çengelköy

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin enflasyon zammı ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burada arazisi olan yaşadı!

Burada arazisi olan yaşadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu?

'Mali tatilde tatil yapamıyoruz'

'Mali tatilde tatil yapamıyoruz'

Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray

Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısında yeni bir rekor kırdı

Yeni bir rekor kırdı!

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yüzde 85 bitti! 1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Elektrikte 2 milyon abone 'usulsüz' kullanım yapıyor

Başkasının borcunu ödeyebilirsiniz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.