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Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Temeli 29 Mayıs 1985'te atılan ve öngörülenden 192 gün önce tamamlanan köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile iki kıtanın birleştirilmesi sürecine önemli katkı sağladı.

Boğazın 2. gerdanlığı"ndan 8,4 milyar liralık gelir

"Boğazın ikinci gerdanlığı" Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bugüne kadar elde edilen gelir 8 milyar 382 milyon lirayı geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tarihi, siyasi, ticari ve kültürel değerini yüzyıllardır koruyan İstanbul'un iki yakasını bir araya getirme fikri milattan önceye kadar uzanıyor.

Söz konusu coğrafyadan geçen veya burada hüküm süren bütün medeniyetlerin en büyük hayallerinden biri, iki kıtanın bir araya getirilmesiydi.

Tarihi boyunca göç alan ve ilgi odağı olan İstanbul, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir kentleşme sürecine girdi. Yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla İstanbul Boğazı'nda hayal olan köprülerin yapılması için ilk adımlar atıldı ve 30 Ekim 1973'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıldı.

Köprü ilk yılında günde ortalama 24 bin araca hizmet verirken, bu sayının her geçen gün artması kentte ikinci köprünün varlığını zorunlu hale getirdi.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve özellikleri

Temeli, 29 Mayıs 1985'te atılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapım çalışmalarına 4 Aralık 1985'te başlandı.

Köprünün ilk tabliyesi 17 Eylül 1987'de yerine yerleştirilirken, 4 Şubat 1988'de tabliyelerin montajı tamamlandı. Yapımı için bin 100 iş günü öngörülen köprü, 29 Mayıs 1988'de tamamlanarak, 3 Temmuz 1988'de hizmete girdi. Köprünün hizmete alınmasının üzerinden bugün itibarıyla 30 yıl geçti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 5 kilometre kuzeyde, boğazın Rumeli yakasında, Hisarüstü ile Anadolu Yakası'nda Kavacık mevkileri arasında bulunuyor.

Kule ayakları arasındaki orta açıklığı bin 90 metre olan köprünün kule temelleri boğazın iki yakasındaki yamaçlara yerleştirildi, kuleler ise hemen hemen tabliye mesnet seviyesinden başladı.

Köprünün iki ucunda, taşıyıcı ana kablolardan gelen çekme yüklerini kaya zemine aktaran planda 50x60 metre boyutunda ve 35 metre kadar derinlikte masif betonarme birer ankraj bloku yer alıyor.

Ankraj bloklarının içinde kabloların tespit edildiği birer oda bulunuyor. Kablolar, bu odalara girerken 36 büklüme ayrılıyor ve her bir büklüm ayrı ayrı tespit edilerek daha geniş bir yüzeye yayılıyor.

İki kıtayı buluşturan köprüden bugüne kadar 846 milyon 891 bin 118 araç geçişi oldu, 8 milyar 382 milyon 318 bin 453 lira gelir elde edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün diğer özellikleri şöyle:

Toplam genişlik 39,40 metre
Tabliye sayısı 62
Tabliyelerin ağırlıkları 115-230 ton
Orta açıklık 1090 metre
Ankrajlar arası 1510 metre
Denizden yükseklik 64 metre
Kule yüksekliği 107,10 metre
Kuleler ağırlığı 7 bin ton
Tel çapı 5,38 milimetre
Toplam tel boyu 51 bin 486 metre
Toplam kablo ağırlığı 9 bin 500 ton
Toplam tabliye ağırlığı 13 bin 600 ton
Kule temelleri beton miktarı 20 bin metre küp

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boğaz köprüsü gelir

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