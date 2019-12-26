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  4. BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir

BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Aralık (DHA)

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