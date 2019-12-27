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  4. Bolu’da, İş Kulübü açılışı yapıldı

Bolu’da, İş Kulübü açılışı yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Üniversite mezunlarımızın iş gücü piyasasına dahil olma oranı ve rakamlarıyla Avrupa’da hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek bir artışı gösteren Türkiye’den bahsediyoruz” dedi.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin işbirliği ile istihdama katkı sağlamak hedefiyle İŞKUR’un yeni hizmet birimi olan İş Kulübü, Bolu’da geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Üniversite mezunlarımızın iş gücü piyasasına dahil olma oranı ve rakamlarıyla Avrupa’da hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek bir artışı gösteren Türkiye’den bahsediyoruz” dedi.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin işbirliği ile istihdama katkı sağlamak hedefiyle İŞKUR’un yeni hizmet birimi olan İş Kulübü, Bolu’da geniş katılımlı bir törenle açıldı. Açılışa, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversite birim ve daire müdürleri katıldı.

“Bir yılda 1 milyon 482 bin kişiyi işe yerleştirdik”
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, özellikle üniversite mezunlarının işe yerleştirme oranlarında artış olduğunu belirterek, “Türkiye’nin iş gücü piyasasının en etkin unsurlarından biri olan kamu istihdam kurumu İŞKUR, değişim dönüşüme ayak uydurabilme adına son dönemde aktif iş gücü programlarına, eğitim programlarına, farkındalık programlarına ağırlık vermek suretiyle 2000’li yılların başında bir yılda 20 binler civarında insanı işe yerleştirirken, bugün itibariyle 1 milyon 482 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum haline gelmiştir. Yine üniversite öğrencilerimiz için bir kısım çevreler her ne kadar umutsuzluk tohumu ekme gayreti içerisinde olsa da Türkiye’de tüm kesimlerin iş gücüne katılımı ve istihdam oranlarında son yıllarda müthiş bir artış söz konusudur. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi rakamları 2007-2018 yıllarının bütüncül değerlendirmesini yaptığımızda, üniversite mezunlarımızın iş gücü piyasasına dahil olma oranı ve rakamlarıyla Avrupa’da hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek bir artışı gösteren Türkiye’den bahsediyoruz. 4 milyon 506 bin 500 üniversite mezunumuz iş gücü piyasasına dahil oluyor ve bunların 3 milyon 840 bin 400 tanesini istihdam eden bir Türkiye’den bahsediyoruz” dedi.

“Üniversite mezunlarının istihdam oranı yüzde 70”
Türkiye’deki üniversite mezunlarının iş gücüne katılım oranı Almanya’nın üzerinde olduğunu kaydeden Uzunkaya, “Yine aslında bu gerçeği görebilmek için 2002 yılında iş kulübü açılışını yaptığımız Bolu’da, işe yerleştirme faaliyetimiz olarak 100 sayısına ulaşmakta zorluk çekerken, bugün Bolu’da 1 yıl içerisinde 7 bin 200 kişiyi işe yerleştiren bir İŞKUR’dan, üniversite mezunu 10 kişiyi işe yerleştiremezken binin üzerinde üniversite mezununu işe yerleştiren İŞKUR’dan, birileri istediği kadar ifade etse de üniversite öğrencileri 2 tercihten birisini yapmak durumunda, okul okuyarak mı yoksa okumayarak mı işsiz kalalım denilse de, gençlerimiz bilmeli ki Türkiye’deki üniversite mezunlarının iş gücüne katılımı oranı Almanya’nın bile üzerindedir. Son süreçte baktığımızda Almanya’da üniversite mezunlarının iş gücü katılımında 1.8’lik düşüş olmasına rağmen, Türkiye’de yüzde 3’lük bir artışla yine istihdam oranındaki yükselişle, iş gücü piyasamızda normal katılım yüzde 54’ün olduğu bir yerde üniversite mezunlarında bu oran yüzde 80’dir. İstihadam oranları yüzde 47,4’ken, üniversite mezunlarının istihdam oranları yüzde 70’dir” şeklinde konuştu.
Uzunkaya’nın konuşmasının ardından Abant İzzet Basyal Üniversitesi Yüksekokulu’nda bulunan İş Kulübü kurdele kesimiyle açıldı.

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