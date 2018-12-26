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'Booking.com'un ruhsat almasına gerek yok"

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Booking.com ile ilgili haksız rekabet davasının bilirkişi raporunda, "seyahat acentası değil simsar olduğu kabul edilmesi gereken davalı booking.com'un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı ve Türkiye'de gelir elde ettiği için vergi vermesi gerektiği" değerlendirmesi yapıldı

'Booking.com'un ruhsat almasına gerek yok"

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet" davasında dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, "booking.com'un seyahat acentası değil simsar olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı ve Türkiye'de gelir elde ettiği için vergi vermesi gerektiği" değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan davalı online otel rezervasyon portalı booking.com ile davacı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) avukatları katıldı.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği dosyayı incelemesi istenen bilirkişi heyetinin 63 sayfalık raporunu hazırladığı ve mahkemeye sunduğu bildirildi.

Söz konusu raporun sonuç bölümünde, şu değerlendirme yapıldı:

"Davalılardan booking.com Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentası olmadığı, otel rezervasyonlarından aracılık etmediği ve haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı, davalılardan booking.com BV'nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı (bilirkişilerden biri bu ilişkiyi acenta olarak değenlendirmektedir), booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlarından elde ittiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması hasebiyle Türkiye'de vergi vermesi gerektiği, vergi ödemesinin diğer rakiplerle haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 55/1. maddesine göre iş şartlarına uymama haline girip girmeyeceği Türk doktrininde tartışmalı olduğu, bu konuda değerlendirmenin ve takdirin sayın mahkemeye ait olduğu sonucuna varılmıştır."

Bilirkişi raporunun sunulmasının ve okunmasının ardından söz alan davacı avukatı, raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek, ayrıntılı beyan için süre istedi.

Davalı booking.com avukatı ise raporun sonuç kısmında çelişki olmadığını savundu. Yaklaşık ispat şartının ortadan kalktığı aktaran avukat, "Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz." dedi.

Taraflara rapora karşı beyanlarını sunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Nisan 2019'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Davalı booking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

Mahkeme ayrıca bir önceki celse, İstanbul, Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinin vergi ve ticaret hukuku konularında uzman öğretim üyeleri arasında belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine karar vermişti.
KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
booking.com Seyahat acentası ruhsat

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