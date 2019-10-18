Booking kararı emsal olacak

Bağlıkaya, mahkemenin tüm bu iddiaları kabul ettiğini, dolayısıyla TÜRSAB açısından davayı kazandıklarını vurgulayarak, "Booking.com'un bundan sonraki süreçte belge almadan faaliyetlerini sürdüremeyeceğine mahkeme çok açık ve net bir şekilde karar verdi. Tabii ki gerekçeli kararı beklemek lazım ama şu anda belge almadan faaliyette bulunması mümkün değil." diye konuştu.

"Bundan sonraki süreçte gerekçeli kararı bekleyeceğiz. Bundan sonra booking.com'un faaliyetlerine devam etmesi için belge alması gerekiyor. Belge alma mevzusu da zaten bakanlığımızın uhdesinde. Top bundan sonra Turizm Bakanlığı'na geçti. Booking tabii ki hukuki haklarını kullanacaktır ancak şöyle bir şey var ki bizim davamızda haksız, hukuksuz bir şey yok. Belgesiz seyahat acenteciliği faaliyeti yapıyor, vergi vermeden, burada bir kurulu düzeni olmadan ticari faaliyetlerde bulunuyor.

Dolayısıyla sistemin içine girmesi konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Yani burada seyahat acentesi belgesi alacak ve muhatap bir yasal yapıya sahip olacak ki bu faaliyetleri burada yapabilsin. Zaten bizim dava amacımız buydu. Amacımıza ulaşmaya yönelik mahkemeden karar çıktı. Geldiğimiz noktada haklılığımız tescil edilmiş oldu."

'BU DAVA SONUCUNU ÖRNEK ALIYORUZ'

Firuz Bağlıkaya, bu dava sonucunu örnek olarak aldıklarını belirterek, "Bundan sonra bu ve bunun gibi portalların tamamına dava sürecini başlatacağız. Burada kritik konu şu; mahkeme bakış açımızda haklı olduğumuz yönünde karar verdi. Bundan sonra ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ülke menşeli, vergi vermeden ve belgelendirme işlemlerine tabi olmadan bu işi yapan tüm firmalara aynı yasal süreci başlatacağız." dedi.