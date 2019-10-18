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Booking kararı emsal olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, mahkemenin booking.com davasında haksız rekabet tespitine ilişkin, "Burada kritik konu şu; mahkeme bakış açımızda haklı olduğumuz yönünde karar verdi. Bundan sonra ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ülke menşeli, vergi vermeden ve belgelendirme işlemlerine tabi olmadan bu işi yapan tüm firmalara aynı yasal süreci başlatacağız." dedi.

Booking kararı emsal olacak

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet" davasında, mahkeme haksız rekabetin tespitine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, ''haksız rekabet'' sebeplerinin ortadan kaldırılması ile 500 bin lira teminat yatırılması halinde ihtiyati tedbir kararının da kaldırılmasına hükmetti.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Firuz Bağlıkaya, booking.com şirketinin belge almadan ve vergi ödemeden seyahat acentesi faaliyeti yürüttüğünü belirterek, şirketi dava etmelerinin nedeninin haksız rekabet olduğunu anımsattı.

Bağlıkaya, mahkemenin tüm bu iddiaları kabul ettiğini, dolayısıyla TÜRSAB açısından davayı kazandıklarını vurgulayarak, "Booking.com'un bundan sonraki süreçte belge almadan faaliyetlerini sürdüremeyeceğine mahkeme çok açık ve net bir şekilde karar verdi. Tabii ki gerekçeli kararı beklemek lazım ama şu anda belge almadan faaliyette bulunması mümkün değil." diye konuştu.

Haksız rekabetin mahkeme tarafından tespit edildiğine dikkati çeken Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte gerekçeli kararı bekleyeceğiz. Bundan sonra booking.com'un faaliyetlerine devam etmesi için belge alması gerekiyor. Belge alma mevzusu da zaten bakanlığımızın uhdesinde. Top bundan sonra Turizm Bakanlığı'na geçti. Booking tabii ki hukuki haklarını kullanacaktır ancak şöyle bir şey var ki bizim davamızda haksız, hukuksuz bir şey yok. Belgesiz seyahat acenteciliği faaliyeti yapıyor, vergi vermeden, burada bir kurulu düzeni olmadan ticari faaliyetlerde bulunuyor.

Dolayısıyla sistemin içine girmesi konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Yani burada seyahat acentesi belgesi alacak ve muhatap bir yasal yapıya sahip olacak ki bu faaliyetleri burada yapabilsin. Zaten bizim dava amacımız buydu. Amacımıza ulaşmaya yönelik mahkemeden karar çıktı. Geldiğimiz noktada haklılığımız tescil edilmiş oldu."

'BU DAVA SONUCUNU ÖRNEK ALIYORUZ'

Firuz Bağlıkaya, bu dava sonucunu örnek olarak aldıklarını belirterek, "Bundan sonra bu ve bunun gibi portalların tamamına dava sürecini başlatacağız. Burada kritik konu şu; mahkeme bakış açımızda haklı olduğumuz yönünde karar verdi. Bundan sonra ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ülke menşeli, vergi vermeden ve belgelendirme işlemlerine tabi olmadan bu işi yapan tüm firmalara aynı yasal süreci başlatacağız." dedi.

Tazminatın söz konusu olduğunu, ancak davada zararı ispat etme yükümlülüğünün bulunduğunu anlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Verdiği zararı bizim ispat edip belgelememiz mümkün olmadığı için mahkemenin kararını bekliyoruz. Belgelendirmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Booking'in Türkiye'de çalıştığı süre içinde, piyasada diğer acentalara haksız rekabet yaparak ne kadar zarar verdiğinin belgelenmesi çok zor bir iş. Dolayısıyla oradaki karar biraz daha subjektif olacaktır. Onun için bu konuda mahkemenin kararını bekleyeceğiz."

DAVA SÜRECİ

TÜRSAB avukatları, seyahat acentalarına karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla, online rezervasyon portalı booking.com aleyhine, faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Dava, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkemenin 29 Mart 2017'de gerçekleştirdiği duruşmada, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.

Mahkemenin aldığı kararın tebliğ edildiği Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK), booking.com sitesine erişim engeli koymuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) booking.com

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