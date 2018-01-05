Booking.com'dan geri dönüş açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.
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