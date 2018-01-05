FİNANS

Booking.com'dan geri dönüş açıklaması

05 Ocak 2018 13:20

Türkiye pazarına dönüş yapabilmek için yetkililerle temas halinde bulunan booking.com, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Booking.com'dan geri dönüş açıklaması

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.

 
Dünya'da yer alan habere göre, aylardır Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan Hollandalı online rezervasyon portalı booking.com'un yetkilileri, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin ve uzlaşmaların sürdüğünü açıkladı. Booking.com yetkilileri, cezaları ödemeyi kabul ettikleri konusunda bir şey söylemekten ise kaçındı.
 
Geri dönmek konusunda istekli olduklarını söyleyen booking.com yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmeye başladıklarını belirterek, "Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket yakın zamanda Türkiye pazarına tekrar dönecek" ifadelerini kullanmıştı.
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