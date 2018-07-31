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Borç yapılandırmada süre uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Bugüne kadar 45,3 milyar lira tutarında borç yapılandırıldı.

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırmasında süre uzatıldı.

Yapılandırma için başvuru süresi 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldı. Süre bu gece doluyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılandırma kapsamında bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borç yapılandırıldığı bildirildi.

ALBAYRAK: YENİ YAPILANDIRMA ÖNGÖRÜLMÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yapılandırmanın son fırsat olduğunu yeni bir yapılandırmanın öngörülmediğini belirtti. Albayrak, şu ana kadar yapılandırılan tutarın 45,3 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı tahsil edilemeyen yaklaşık 183.5 milyar TL'lik alacağın yapılandırılmasına olanak tanıyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 2'şer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME İMKANI

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek.

Kanun kapsamında, 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim ve harç borçları yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezalarıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen para cezası borçları olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 Mayıs'tan önce olan ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları ve haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları da kapsamda bulunuyor.

BORCUNUZU NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Vatandaşlar trafik, askerlik, nüfus, seçim para cezaları, yargı harcı gibi borçlarının olup olmadığını, www.gib.gov.tr'den ya da GİB mobil uygulamasından sorgulayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
borc yapilandirma süre vergi

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