Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırmasında süre uzatıldı. Yapılandırma için başvuru süresi 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldı. Süre bu gece doluyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılandırma kapsamında bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borç yapılandırıldığı bildirildi. ALBAYRAK: YENİ YAPILANDIRMA ÖNGÖRÜLMÜYOR Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yapılandırmanın son fırsat olduğunu yeni bir yapılandırmanın öngörülmediğini belirtti. Albayrak, şu ana kadar yapılandırılan tutarın 45,3 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı tahsil edilemeyen yaklaşık 183.5 milyar TL'lik alacağın yapılandırılmasına olanak tanıyor. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek. PEŞİN ÖDEME AVANTAJI Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.