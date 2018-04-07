Borç yapılandırması isteyen Doğuş Grubu'ndan açıklama geldi

Doğuş Grubu bugün bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.
Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.
Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."
Araplar akın etti, konut fiyatları uçtu
Saadet zincirinde yeni halka! 16.3 milyon dolar toplanmış
Dolar, zayıf ABD verisi sonrası düşüşte
Borsa güne satıcılı başladı
Dolar ve Euro'da yeni zirve!
Halkbank hisseleri, yüzde 20 prim yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum