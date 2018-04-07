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Borç yapılandırması isteyen Doğuş Grubu'ndan açıklama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Doğuş Holding 'bankalarla masaya oturdu ve borç yapılandırması istedi' haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Borç yapılandırması isteyen Doğuş Grubu'ndan açıklama geldi

Doğuş Grubu bugün bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.

Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş Grubu borç yapılandırması
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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