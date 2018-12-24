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'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, 2019 yılında beklenen asgari ücret zammıyla birlikte, borçlanmayı yeni yılda yapacak SGK'lıların 20 bin liraya kadar zarara uğrayacakları uyarısı yaptı.

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

Duman, "SGK'lıların zarar etmemeleri için. en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar borçlanma taleplerini SGK müdürlüklerine yapmaları menfaatlerine olacaktır" dedi.

Duman, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada; Sosyal güvenlik kurumundan (SGK) emekli olabilmek için üç temel koşulun; zorunlu yaş, zorunlu hizmet süresi ve zorunlu prim gün sayısı olduğuna işaret etti ve ekledi:

"Emeklilik için çalışılmış hizmetleri yetersiz kaldığından prim gün eksiği olanlar askerlik, doğum ve yurtdışı çalışma sürelerini borçlanabilmektedir.

"SGK kapsamındaki tüm borçlanmalar asgari ücret üzerinden hesaplandığından 2018 yılının ekonomik göstergeleri ve enflasyon değerlerine bakıldığında 2019 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının ortalama yüzde 20 ile yüzde 30 arasında olacağı tahmin edilmekte.

"2018 yılındaki asgari ücrete göre borçlanmaların bir günlük asgari tutarı 21.65 liradır. 540 gün askerlik borçlanması için 11 bin 691 lira, 3 çocuktan 2 bin 160 gün doğum borçlanması için 46 bin 764 lira, emekli olmak için gerekli olan 5 bin gün yurtdışı borçlanması için 108 bin 250 lira bedelle hizmet satın alınabilmektedir.

"2019 yılında asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde bir günlük borçlanma tutarı 26 liraya çıkacak demektir.

"Bu durumda, 540 gün askerlik borçlanması için 14 bin 40 lira, 2 bin160 gün doğum borçlanması için 56 bin 160 lira, 5 bin gün yurtdışı borçlanması için ise 130 bin lira ödenmesi gerekeceğini söyledi.

"SGK mevzuatına göre askerlik ve doğum borçlanmasında ödeme süresi 30 gün, yurtdışı borçlanmasında ise 90 gün.

"Prim eksiği sebebiyle hizmet satın almak isteyenlerin 2018 yılının Aralık ayını iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.

"Askerlik borçlanması sebebiyle 2 bin liradan fazla, doğum borçlanması sebebiyle 10 bin liradan fazla, gurbetçilerimiz içinde yurtdışı borçlanması sebebiyle 20 bin liradan fazla zarar etmemeleri için en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar borçlanma taleplerini SGK müdürlüklerine yapmaları menfaatlerine olacaktır."

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
SGK Tüketici Başvuru Merkezi emeklilik

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