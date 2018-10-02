Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.
AA
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