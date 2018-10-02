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Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 07:34 | Son Güncelleme

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
kamu vergi borç yapılandırma

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