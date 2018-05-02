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Borcu olana 18 ay taksit imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım’ın açıklamasının ardından dün Meclis’e sevk edilen 'Barış Paketi'nin bugün komisyonlarda görüşmelerine başlanması bekleniyor. Paket yasalaştığında devlete tüm borçlar 18 eşit taksit veya kredi kartına taksitle ödenebilecek.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı sürpriz barış paketinin detayları belli oldu. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, her türlü borç ve cezayı ilgilendiren pakette vergi ve SGK prim borçları 18 eşit taksitte ödenebilecek. Daha önce borçlarını yeniden yapılandıranlar da bu haktan yararlanabilecek. İmar barışında ise milat 31 Aralık 2017 olacak. Bağkurlular’ın durdurulan sigortalılıkları yeniden yapılandırmayla tekrar başlatılacak.

Vergi Barışı geliyor

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Vergi, imar barışı getiren, emeklilere de iki bayramda 1000’er lira ikramiye ödenmesini içeren tasarı pazartesi akşamı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezaları yeniden yapılandırılıyor.
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VERGİ BARIŞI

VERGİ BARIŞI
Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor.
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TAKSİT TAKSİT ÖDENEBİLECEK

TAKSİT TAKSİT ÖDENEBİLECEK
Yeniden yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenebilecek. İl özel idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve spor kulüplerinde süre 36 aya çıkabilecek. Belediyeler ise 144 eşit taksitle dahi borçları ödeyebilecek. Borçlar kredi kartıyla da tahsil edilebilecek.
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Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.
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Vergi borçları yasa yayımlandıktan sonraki 4. aydan sonra, sosyal güvenlik borçları da izleyen 3. aydan itibaren ödenecek. Başvurular ise yasa çıktıktan sonra izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılabilecek. Motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksidi kapsam dışı olacak.
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PRİM BORÇLARI

PRİM BORÇLARI
Mart 2018’den önceki SGK’ya ilişkin idari para cezalarında da, ana paranın yüzde 50’sinden vazgeçilecek. Bağ-Kurlular borçlarını yeniden yapılandırır ve borçlarının ilk taksidini öderlerse, genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.
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Genel Sağlık Sigortası gelir testi için daha önce nisan ayına kadar başvuru hakkı verilmişti. Tasarıyla teste başvuru süresi 30 Kasım 2018’e kadar uzatılacak. Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar ise yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve borçlarını faizsiz ödeyebilecek.
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Prim borçları nedeniyle Bağ-Kurluluğu durdurulanlara da bir hak verilecek. Bu kişiler 2 ay içinde müracaat eder ve ilk taksit döneminde borçlarının tamamını öderse, durdurma işlemi ortadan kalkacak. Ayrıca 31 Mayıs 2018 itibariyle borcu olan Bağkurlular, ödeme veya yeniden yapılandırma yapmazsa sigortalılıkları durdurulacak. Bu borçlar için haciz uygulanmayacak.
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MATRAH ARTTIRIMI

MATRAH ARTTIRIMI
Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırdıkları takdirde, arttırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin tarhiyat yapılmayacak.
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Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde, 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20’den az olmamak üzere artıracak.
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STOK-KASA AFFI

STOK-KASA AFFI
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları, vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.
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Mükelleflerin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan malların, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle, kayıt ve beyanlarına eklenmesi sağlanacak. Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık düzeltilecek
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Eczaneler, stoklarında kayıtlı yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, düzenlemenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kayıtlarından çıkarabilecekler.
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ilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, vergi dairelerine beyan ederek, düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi hesaplanacak.
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İMAR BARIŞI

İMAR BARIŞI
Düzenlemenin imar barışı bölümüne göre; ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Bu belge verilen yapılarla ilgili yıkım kararları uygulanmayacak, idari para cezaları iptal edilecek. Düzenleme için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar başvurulması gerekiyor. Yapı Kayıt Sistemi’ne kayıtta, yapı sahibinin beyanı esas alınacak. Kaçak yapısını kayda geçirmek isteyenlerden arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 harç alınacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Maliklerin yarısı onay verirse, yapı kullanma izin belgesi olmasa da binaya kat çıkılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
SGK prim borcu Barış Paketi

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ben bir daha vergi vermeyeceğim. nasıl olsa af çıkarıyorlar.
Zamanında ödeyen vatandaşın suçu ne. Her zaman yaptığınız seçim yatırımlarından bir tanesi.
mesele taksit değilki mesele para yok hacılar insanlarda
seçim arefesi şaşırdık mı?
devlet araç kesiyor milletin soyuldugu yer olmuş meclis
çek hapis cezası ne olacak binlerce sıkıntıya giren esnaf hapis yatacak ekonomi böylemi düzelecek
milletin parasi olsa zaten ödeyecek olmayan parayi taksit yapsan ne olur yapmasan ne olur insanlar bitti tükendi sayenizde eserinizle gurur duyun
her türlü affa karşıyım.. Dürüst olmak suçmu? enayilikmi? o zaman borcunu vaktinde ödemiş olanada ödediği tarihten itibaren ödemiş olduğu tutarın yasal faizi kadar iade yapılsın.
Bir ton para yatırıp plan proje vs yaptırdım betonun en iyisini demirin en iyisini fazla fazla kullandım yanımdaki binada ne temel, ne plan proje ne kolon kiriş var, şimdi bu şahısta çürük binasına iskan alacakmı kuruş ödemeden. BUMU, BUNUN ADI BARIŞ MI?
Dürüst, namuslu, ahlaklı, devletine bağlı borcunu zamanında ödeyen vergisini aksatmadan ödeyen vatandaşa bir cezadır.
EYT konusunda adım bekliyoruz. Seçim vaadi kandırması değil, hakkımızı istiyoruz. ''Maç oynanırken kural değişmez''di hani??? 1999 dan dan sonra girenler için uyguladın ama nasıl olduysa 1999 öncesi girenlere de yaş saçmalığı vurdu. Ben iki yıl sonra emeklilik hakkımı tamamlayabilecekken 10 sene daha yaş vurdu? Allah tan korkmuyor ama onu kullanarak aldatmaktan da vazgeçmiyorsunuz!
yav arkadaş şuan siyasetin başında ve arkasında kim varsa bıraksın yeni birileri gelsin. vatandaşı seçimden seçime düşünmeyen, pastayı Müslümanca Adilce paylaşan vatandaşı gerçekten düşünen birileri gelsin abi. Gerçi müstahak. adam Koyun gibi 1600 alıp evde karısı memnun değil çocuğu aç ama sandığa gidip yine oraya oy atiyo
borcu olmayanlara da niye zamanında ödedin diye hapis cezası verelim...
ne barışmış be 10 kere yapıldı millette para olsa zaten ödeyecekler ekonomi çöktü sayenizde Allah millete yardım etsin
kredi kart borçluları nolacak ?..herkes icralik.dosyalar dolmuş tasmis.bunada bir kolaylık gelmesi acilen lazımdır.
TARIM BAĞ KURUNDAN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLARA DA BORÇLANARAK YENİDEN KAYIT AFFI GELECEK Mİ Kİ? GEÇMİŞTE ÖDEYEMEDİĞİMİZDEN SİLDİRDİĞİMİZ BORÇLARI DA ÖDEYELİM.
Sahi ben neden borcumu ödüyorum.? ne ssk ya nede devlete borcum yok bundan sonra bende borcunu ödemeyenler kervanına katılayım nasıl olsa 2 yılda bir af geliyor,ey devlet denetçileri..!! borcunu zamanında ödeyenlere parası olmadığı için adına mehmetcik denenlerin haklarını kim koruyacak...
YAŞA TAKILANLAR NE OLDU EY HUKUMET.SESİMİZİ DUYMAZSANİZ SANDIKTA UMDUĞUNU ZU DEĞİL BULDUGUNUZU YERSİNİZ.
İnsanlar bu borçları neden yapıyor,niye ödeyemiyor,işleri güçleri yerindemi diye kendinize sorup çözüm bulamıyorsunuz sonra taksitşe öde diye çığırıp seçim propagandası yapıyorsunuz madem her şey yolunda ekonomi iyi neden bu kadar borcu var bu milletin. Ama bu millete müstahak. Adam açlıktan geberiyor kredi borcunu ödeyememiş kirasını ödeyememiş gelmiş bana oyumu kime vereceğimi soruyor,düze çıkmak için düzene ayak uydur diyor. Aha bu beyinsizler yüzünden bu halde bu ülke sorgulamadan biat etneyin içinde boğulacağınızı biliyorsunuz dangalak asalaklar reisiniz gelip kiranı ödeyecek.
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