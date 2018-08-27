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Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin bugün gün bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler eylül ayında yapılacak.

Borcu olanlar dikkat! Yeniden yapılandırma için son gün

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin bugün gün sonuna kadar başvurularını yapması gerekiyor.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında başvuru süresi sona eriyor.

Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, bugün sonuna kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

Yeniden yapılandırma başvuruları devam ederken vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar başvuru aranmadan silinecek.

Peşin ödeme avantajı

Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırılan borçların peşin 1 Ekim 2018'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Eylül ayında peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti ödedikten sonra ikinci taksitin ödeme süresinde yani kasım ayında, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Buna göre, ödemelerin peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılması halinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.

Yapılandırılan borçlar, peşin ödemenin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebilecek. Bu takdirde tercih edilen ödeme süresine göre çeşitli oranlarda katsayı uygulanacak.

Kredi kartıyla ödeme

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma hakkı kaybedilecek. AA

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vergi borc yapılandırma Vergi Dairesi başvurma

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