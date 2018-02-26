FİNANS

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

26 Şubat 2018 09:20

Kamuya olan borçlarını ödeyemeyen esnaf, çiftçi ve şirket sahiplerine af müjdesi geldi.

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi
Hükümet piyasaya, bankalara hatta ortaklarına olan borçlarını ödeyemez hale düşmüş ‘çok zor durumdaki' esnaf, çiftçi, serbest meslek sahipleriyle şirketlerin kamuya olan tüm borçlarına sürpriz bir af getirdi. Zora düşen milyonlarca mükellef, 1 Ocak 2018'den itibaren devlete olan vergi, sigorta, ceza ve benzeri tüm borçlarınının yeniden yapılandırılıp 5 yıl vadeye kadar taksitlendirilmesini isteyebilecek. Yeni borç yapılandırmaları önümüzdeki yerel ve genel seçimler boyunca aktif olarak sürekli yapılabilecek.
 
KASADA 1 LİRA BORÇ 10 LİRA
 
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, iktidara geldiğinden bu yana birbiri ardına sayısız af yasaları çıkaran hükümet, bundan sonra af yasalarını Meclis'e getirmek yerine, Bakanlar Kurulu'na adeta otomatik af çıkarma yetkisi vermişti. Geçen yılın mayıs ayında Bakanlar Kurulu'na verilen kamu alacaklarını yeniden yapılandırma yetkisi ilk kez bu yılın başından itibaren geçerli olmak üzere kullanılacak. Belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların çok düşük faizlerle 6 aydan 60 aya (5 yıl) kadar taksitlendirilmesini öngören karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma, çok zor duruma düşen mükelleflerin 1 Ocak 2018'den itibaren kamuya oluşmuş, hatta bundan sonra oluşabilecek tüm kamu alacaklarını kapsıyor. Karar sayesinde bundan sonra af yasaları çıkarmaya gerek kalmadı. Bugün iyi durumda olan ancak ileride zora düşen esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ya da şirketler zora düştükleri gün borç yapılandırması talebinde bulunabilecekler otomatik yeni af geldi.
 
Yasa gereği otomatik aflardan; geçmiş 3 yıl boyunca beyannamelerini zamanında vermiş, vergi borçlarını zamanında ödemiş, aflardan yararlansa da taksitlerini aksatmamış, bugün ise çok zor duruma düşmüş esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı ve şirketler yararlanabilecek. Bakanlar Kurulu, yayımladığı yeni kararıyla ‘çok zor durum' halinin tespitinde kullanılacak kriterleri de tek tek belirledi. Buna göre kasasındaki ve bankadaki toplam nakit varlığı, vadesi bir yıldan daha kısa olan borçlarının ancak yüzde 10'u ve daha azını karşılayabilen, piyasadan olan kısa vadeli alacakları da dahil banka ve kasa varlıkları bir yıldan kısa vadeli borçlarının ancak yüzde 70'i ve daha azını karşılayabilen ve kısa artı uzun vadeli tüm borçları toplam varlıklarının yine yüzde 70'i ve daha azını karşılayabilenler ‘çok zor  durumda' sayılıp devlete olan vergi, sigorta, ceza ve benzer borçları 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.
 
ÖDEYEMEZSE YİNE AF
 
Her başvuran mükellefin talebi karşılanmayacak. Borçların taksitlendirilmesinde çok zor durumun derecesine göre farklı vade ve tecil faiz oranları uygulanacak. Buna göre örneğin en az derecedeki çok zor durumdaki esnaf ya da çiftçi, borcunu 6 aya kadar ve üretici enflasyonunun yüzde 65'i kadar tecil faizi ödeyerek taksitlendirirken en üst derecedeki çok zor durumdaki esnafa 60 aya kadar vade ve üretici enflasyonunun sadece yüzde 5'i kadar tecil faizi uygulanacak. Bu taksitlendirmelere rağmen borcunu ödeyemeyenlere iki kez daha tecil imkanı sağlanacak.
 
YAPILANDIRMA SEÇİMLERDE DE UYGULANACAK
 
Yeni düzenleme ile yapılandırmalar otomatiğe bağlanacak ve önümüzdeki seçimlerde de uygulanacak.

 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları22 yorum
  • 94 Oy
    Hükümete sesleniyorum iktidarı kaybetmek istemiyorsanız icra dairelerindeki bütün borçluları kurtaracaksınız sizin için çok kolay sizin yiyiciler için nedir ki garibanların borçları ödeyiverirler
    CEVAP VER
  • 83 Oy
    AF EDİLEN BORÇLARA KARŞILIK KAMUYA HİÇ BORCU OLMAYANLARA , BORÇLARINI VERGİLERİNİ ZAMANINDA ÖDEYENLERE DE AYNI MİKTARLARDA ÖDÜL VERİLECEK Mİ.
    CEVAP VER
  • 81 Oy
    Ne Kadar AF diye hikaye ve masal üretmeye çalışsanız bile milleti kandırmaya çalışsanız da, gündem değiştirmeye yönelseniz de faydası yok....Ülke İnsanı her alanda bitik...Gerçi her şeyden haberiniz var da..Yine de ben bir kez daha hatırlatayım istedim..
    CEVAP VER
  • 51 Oy
    af maf yok kardeşim.................faizini sildim desin ....yok...................yüzde yirmibeşini sildim desin yok.........
    CEVAP VER
  • 65 Oy
    seçim tamtamları çalmaya başladı.
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    Torbaya bir de sicil affı eklenemez miydi kötü durumda olan vatandaşlar için. İnsanları biraz da olsa o leş kargası bankalardan kurtarsalar dı
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    Kardeşim bu ne af yaa. Ben vergimi düzenli vereyim. Elin adamı vergi vermesin. Sonra şirketi kapatsın gitsin ülkeden. Dünya para kazansın. Seçim yakın anlaşılan. Bu arada ben düzenli verdiğim halde bilerek nasıl olsa af gelecek diyenlere haram olsun. Ve aynı şekilde nasıl olsa seçim için oy lazım af yapalımda oy gelsin diyenlere de haram olsun
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    Af mekanizması artık çığırından çıktı, borcu olan borcunu ödemek istemiyor, nasıl olsa bir af çıkar diye.
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    Her kesime bir müjde var ya bu torba yasada bir müjde de kredi ve kredi kartı mağdurları için sicil affı veya yapılandırma olsaydı ne olurdu bu kişiler bu memleketin insanı değil mi . Çok mu zor
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    secım var secım bol bol vaadler gelıyor
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    Ekmek teknesi Servis arabalarımı satıp borcumu ödüyorum..Triliyonları vergi borcu olup vergi barışı altında, milyar rüşvet,karşılığında borcun %95 i silinmiş namussuz memeur ve namusuz şirketlere inat..ödüyorum....
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    normal vatandasin banka.ve devlet dairelerine olan borclarina da 5 yil taksit yapilsin;))
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    O ne güzel zenginler af var ya bankalara borcu olanlar ne yapsın haksızlık ve adaletsizlik hep zenginlere adalet var garibana yok
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    NEDEN VATANDAŞIN RÜCUU ETTİRİLMİŞ DEVLETE OLAN BORÇLARI KAPSAMIYOR. BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL AÇIKCASI.
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    ŞU TARM BAĞKUR SİGORTASINI ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE OLDUĞUNDAN İPTAL ETTİRENLERE DE BİR AF GELSE DE İSTEYEN GERİ DOĞRU BORÇLANABİLSE...
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    Düşünecek kadar beynimiz kalmadı
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    ekonomiyi sıfırladılar. bir tirilyon dolar borca dayandı iç ve dış borç. köprüleri hasana yaptırdılar. hastaneleri mehmete, yolları köprüleri hacımehmete yaptırddılar. devletin kaaar eden yatırımlarını satıp onuda bunlar yiyecekler. abd böyle emretti canım
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    şimdi birileri çıkıp diyecek ki, zamanında borcunu ödeyen salak mı?Tabii ki değil. Devlete borcun yoksa bir çok imkandan faydalanabiliyorsun. Bankalar ile daha rahat çalışabiliyorsun. İlla ki bir gün ödeyeceğin vergini dağ gibi olmadan ödemiş ve geceleri rahat uyku uyuyabiliyorsun. Af gelince zorda olan firmalar ( ahlaklı firmalar) yapılandırma ile şirketlerini bir miktarda olsa dar boğazdan çıkarabiliyor. Hiç alınamayacak kadar büyüyen vergi borçlarındansa yapılandırma ile bir miktarı kurtarılan vergi borcu da devlet tarafından daha karlıdır. Tüm yapılandırmalara girip tüm borçlarımı ödedim
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    arsa satıp altın bozdurup borcuna sadık olanları mezarlarını türbe yapın onlar evliya gibi insanlardır bu devletin işlemesinde en büyük güç olarak adları sokak caddelere verilmeli dir.
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    biz böyle hareketleri işler düştüğünde yaparız. kasaya para lazım anlaşılan
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    ne zaman başlıyor hemen gidip yapılandırma yapalım..bilen varsa cevap yazsın..
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    HAKSIZLIK ADALETSİZLİK RUHLARINA İŞLEMİŞ NAMUSLU VATANDAŞI CEZALANDIRM İNŞALLAH KAYBEDERSİNİZ.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın