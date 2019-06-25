FİNANS

Borsa güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 116,00 puan azalışla 95.066,49 seviyesine geriledi.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 azalışla 95.066,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 166,00 puan ve yüzde 0,12 azalışla 95.066,49 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile bilişim oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,77 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vermesine karşın günü önceki kapanışa göre 1,23 primle 95.182,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de birinci el konut satışları ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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