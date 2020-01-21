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  4. Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Borsa, güne yüzde 0,60’lık düşüşle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,60’lık düşüşle başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,60’lık düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,60’lık düşüşle başladı. Endeks, 732,97 puanlık azalışla 121 bin 886 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,83, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kaybetti.

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