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Borsa güne nasıl başladı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 101.358,82 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 101.358,82 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,23 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile ticaret oldu.

Dün, 102.807,49 puanla yaklaşık 8 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ve dünya borsalarındaki satıcılı seyrin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 101.289,75 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığının, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlamasının, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırdığını ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici güven endeksi ile İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının yatırımcıların gündeminde olduğunu bildirdi.

İngiliz parlamentosunda Brexit'e ilişkin hiçbir çözüm seçeneği üzerinde salt çoğunluğun sağlanmasının beklenmediğini ifade eden analistler, muhalefet partilerinin öncelikli amaçlarının, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek olduğunu söyledi.

Analistler yarınki ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin sürebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti. KAYNAK:AA

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