Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 467,77 puan ve yüzde 0,52 artarak 90.518,87 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,85 ile sigorta oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kaybıyla 90.051,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandığını anımsatan analistler, asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu vurguladı.