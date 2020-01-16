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  4. Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa, güne yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Borsa, güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 121.377,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 439,10 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla 121.377,89 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,46 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile tekstil, deri, tek gerileyen ise yüzde 0,25 ile ulaştırma oldu.

Dün 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu bölgede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 120.938,78 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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