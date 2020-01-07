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  4. Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.187,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile sigorta oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni, Almanya'da fabrika sipariş verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 115.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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