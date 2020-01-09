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  4. Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü

Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 artışla 116.796,57 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.920,52 puan artarak 116.796,57 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,57 ve holding endeksi yüzde 2,90 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 117.055,81 puanı gördü.

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,56 ile Ağustos 2017'den beri gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, dolar/TL ise yüzde 1,2 azalışla 5,8690'a kadar düştü.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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