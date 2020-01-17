Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 120.692,66 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 308,18 puan azalarak 120.692,66 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,75 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile orman kağıt, basım oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

