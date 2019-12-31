Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 114.724,22 puana geriledi.

Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,75 puan azalarak 114.724,22 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,80 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.312,01 puanla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 115.000 puanın üzerini test etmesinin ardından kar satışları ile kazançlarının tamamını geri verdi.

Analistler, yarın yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacak borsada, öğleden sonra ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

