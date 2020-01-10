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  4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 118.334,63 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 344,18 puan artarak 118.334,63 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 14 Mart 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviye olan 118.669,24 puanı gördükten sonra 118.000 - 118.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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