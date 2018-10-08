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Borsa haftaya düşüşle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,79 azalışla 94.132,17 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 751,29 puan ve yüzde 0,79 azalışla 94.132,17 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden banka hisseleri öncülüğünde gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve haftayı 94.883,47 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

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