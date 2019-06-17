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Borsa haftaya nasıl başladı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 azalışla 90.475,52 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 311,49 puan ve yüzde 0,34 azalışla 90.475,52 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,28 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile iletişim oldu.

Cuma günü Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 90.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 90.500-91.000 puan bandında tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Suriye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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