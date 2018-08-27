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Borsa haftaya yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2018 11:00 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili nedeniyle verilen uzun aradan sonra yeni haftaya yüzde 0,82 artışla 90.921,33 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 735,34 puan ve yüzde 0,82 yükselişle 90.921,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile madencilik oldu.

Arife günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 90.185,99 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 puanın destek, 92.500 ve 94.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi. AA

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