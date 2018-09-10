Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 258,75 puan ve yüzde 0,28 artışla 93.532,90 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile ticaret, en fazla gerileyen ise yüzde 0,06 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle 93.675,91 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüze 0,55 değer kazancıyla 93.274,15 puandan tamamladı.

