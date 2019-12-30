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  4. Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yükselişle başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 10:00 | Son Güncelleme

Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 114.057,03 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 373,41 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 114.057,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisini artıran satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesi pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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bist piyasalar

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